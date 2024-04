WhatsApp, MODIFICA dei termini in Europa: l'11 aprile cambia tutto

Sembra che ben presto qualcosa di importante cambierà per WhatsApp, applicazione di messaggistica che con i nuovi aggiornamenti sta andando avanti. Il colosso colorato di verde è infatti assorto tra i pensieri riguardanti il futuro e tra questi ci sono anche i nuovi termini di servizio che partiranno proprio durante questo mese di aprile.

Secondo quanto riportato, a partire dal prossimo 11 aprile di questo 2024 la piattaforma dovrà adeguarsi per forza ai termini imposti dal DMA. Il famoso Digital Markets Act imposto dall’Unione Europea vuole in ogni modo promuovere la concorrenza e tutte le opportunità che ci sono sul mercato per quanto concerne il mondo digitale.

Questo tipo di legislazione ha intenzione di concentrarsi soprattutto sulle grandi piattaforme online che svolgono la funzione di “Gatekeeper”, ovvero i cosiddetti guardiani di accesso ad ogni mercato digitale.

WhatsApp: cambiano i termini di servizio, ecco come

Tra le novità più importanti che arriveranno per WhatsApp, c’è la cosiddetta interoperabilità. Gli utenti che utilizzano la piattaforma di messaggistica potranno inviare e ricevere sia messaggi che file anche da e verso altre piattaforme.

Ovviamente l’implementazione di questa novità sarà graduale e la priorità verrà data solo alle applicazioni che soddisfano gli standard di sicurezza e privacy molto elevati imposti. Chiaramente si tratta di una funzionalità che sarà opzionale e saranno gli utenti a dover dare l’autorizzazione a procedere.

Un’altra novità riguarda l’età minima per utilizzare WhatsApp in Europa, la quale passerà da 16 a 13 anni. Si tratta di un modo per garantire requisiti minimi coerenti in merito all’età a livello globale. Coloro che usano i canali invece riceveranno delle nuove linee guida per la gestione, con la moderazione dei contenuti e dei limiti di iscrizione proprio per contrastare l’abuso della funzionalità ma anche la disinformazione.

All’interno dei nuovi termini di servizio, WhatsApp conferma che ci saranno anche delle modifiche sui meccanismi di trasferimento dati internazionali. L’obiettivo è rendere più sicuri i trasferimenti dei dati personali degli utenti europei verso tutte le aziende statunitensi.

Queste sono solo alcune delle novità che a breve caratterizzeranno WhatsApp, per cui restate sintonizzati e non perdetevi nessun aggiornamento.