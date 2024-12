Gemini AI sarà potentissimo sui Samsung, ci sono diverse novità

Gemini AI, l’assistente intelligente di Google, si prepara a rivoluzionare l’esperienza d’uso sugli smartphone Samsung Galaxy. Secondo quanto scoperto da AndroidAuthority, il codice delle applicazioni Samsung mostra una serie di novità che puntano a migliorare l’integrazione di Gemini con le app native. Grazie a queste innovazioni, sarà possibile interagire con il proprio dispositivo in modo ancora più intuitivo e produttivo.

Controllo vocale ancor più avanzato con Gemini su Samsung

Tra le novità principali c’è l’integrazione profonda di Gemini con applicazioni come Samsung Orologio, Samsung Notes e il Calendario. Questo miglioramento si lega alla nuova API di Android 16, che consente all’assistente di eseguire azioni direttamente nelle app per conto dell’utente. In pratica, Gemini non si limiterà più a rispondere alle domande, ma potrà controllare attivamente le app.

Gli utenti potranno, ad esempio:

Gestire sveglie e timer : creare, modificare o eliminare sveglie, avviare cronometri e impostare timer semplicemente con comandi vocali;

: creare, modificare o eliminare sveglie, avviare cronometri e impostare timer semplicemente con comandi vocali; Organizzare note : creare, modificare, cercare e catalogare note in cartelle all’interno di Samsung Notes, rendendo l’applicazione ancora più utile per professionisti e studenti;

: creare, modificare, cercare e catalogare note in cartelle all’interno di Samsung Notes, rendendo l’applicazione ancora più utile per professionisti e studenti; Gestire promemoria e attività : creare e ordinare promemoria in categorie senza mai toccare il telefono;

: creare e ordinare promemoria in categorie senza mai toccare il telefono; Pianificare eventi: con Gemini sarà possibile aggiungere, modificare e cercare eventi direttamente nel Calendario di Samsung.

Android 16 giocherà un ruolo fondamentale, in quanto tutte le funzioni in questione saranno strettamente connesse ad esso. Ciò avverrà soprattutto grazie alla nuova caratteristica chiamata App Functions, che permette agli assistenti vocali di controllare direttamente le applicazioni. Ovviamente bisognerà attendere il rilascio del sistema operativo in pianta stabile. È così che gli utenti potranno quindi sfruttare queste capacità. In più, il sistema richiederà autorizzazioni specifiche per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti.

L’integrazione di Gemini rappresenta un passo importante per migliorare l’esperienza utente sui dispositivi Galaxy. Le nuove funzionalità non solo aumentano la praticità, ma permettono anche di sfruttare app native in modo completamente nuovo.

Sebbene non ci sia ancora una data precisa per il rilascio, l’inclusione di queste funzioni nel codice delle app Samsung indica che il futuro degli assistenti vocali è sempre più orientato verso una maggiore interattività e controllo.