Apple potrebbe aver rivelato per errore i nuovi MacBook Air con chip M4. Come ? A causa di un dettaglio contenuto nell’aggiornamento macOS Sequoia 15.2. Tra i file di sistema, infatti, sono stati trovati riferimenti espliciti a due modelli identificati come “Mac16,12” e “Mac16,13”, corrispondenti alle versioni da 13 e 15 pollici dei futuri laptop. Le indiscrezioni indicano che i dispositivi saranno annunciati tra marzo e giugno del 2025. Confermando così i rumor che circolavano già da alcune settimane.

MacBook Air M4: potenza e continuità nel design

Oltre alle specifiche tecniche, una novità importante riguarda anche il comparto fotografico. Documenti normativi collegati all’aggiornamento software parlano infatti di una fotocamera frontale “Ultra Wide Camera“. Si tratta di un notevole passo avanti rispetto alla FaceTime HD 1080p attualmente in uso. Grazie a questa nuova tecnologia, è probabile che i MacBook Air integrino funzioni già viste su iPad e MacBookPro. Come, ad esempio, Center Stage, che segue il soggetto in movimento durante le videochiamate. Ma anche Desk View, utile per inquadrare superfici di lavoro.

L’introduzione del chip M4 segna un altro progresso nella strategia di Apple. Il quale sembra destinato a migliorare l’efficienza e la potenza dei suoi dispositivi. Il nuovo processore promette un aumento delle performance grazie a un Neural Engine potenziato. Con un numero maggiore di core, il NeuralEngine supporta le funzionalità d’IA e le applicazioni più complesse di macOS. Garantendo al contempo un’efficienza energetica superiore.

Dal punto di vista estetico, Apple ha scelto la strada della continuità. Dopo il restyling del 2022, i MacBook Air manterranno un design sottile, un corpo piatto in alluminio, il trackpad Force Touch e un display con notch. Le dimensioni dello schermo saranno ancora di 13,6 e 15,3 Così da garantire ai consumatori una scelta tra portabilità e un ampio spazio visivo. Detto ciò non ci resta che attendere ancora nuove informazioni a riguardo.