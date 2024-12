Samsung è pronta a rinnovare la sua derie di smartphone pieghevoli con i Galaxy Z Flip7 e Z Flip7 FE, previsti per il 2025. La notizia arriva dalla testata sudcoreana Chosun. La quale smentisce le precedenti ipotesi secondo cui entrambi i modelli utilizzeranno il chip Exynos 2500, invece di differenziarsi con l’Exynos2400 per la versione FE. Questa scelta rappresenta un cambio di strategia per Samsung. In quanto l’azienda punta a consolidare la propria offerta nei pieghevoli, ampliandola con una versione più accessibile.

Galaxy Z e Exynos: tra vantaggi economici e sfide tecniche

L’Exynos 2500, però, non è solo una novità tecnica, ma anche un simbolo della capacità produttiva di Samsung. Il chip era inizialmente destinato al lancio con il Galaxy S25, ma lo sviluppo ha subito gravi ritardi. Le fonderie del colosso sudcoreano, infatti, hanno faticato a garantire un adeguato tasso di rendimento, con solo il 30% dei chip prodotti utilizzabili. Dopo mesi di problemi, l’azienda sembra ora pronta per la produzione su larga scala. Aprendo così la strada al suo utilizzo su una serie più ampia di dispositivi, compresi i nuovi pieghevoli.

L’adozione dell’Exynos 2500 nei pieghevoli Galaxy Z rappresenta un cambio di passo rispetto ai precedenti modelli che utilizzavano esclusivamente i processori Snapdragon di Qualcomm. Questo cambio non è solo una questione tecnica, ma anche economica. Con l’Exynos, Samsung mira a ridurre i costi di produzione. In modo da compensare l’aumento delle spese per i chip-Snapdragon, utilizzati finora in tutti i modelli della serie GalaxyZ.

L’ Exynos però, è spesso considerato un passo indietro rispetto ai rivali Snapdragon. I primi benchmark dei prototipi Galaxy S25 evidenziano prestazioni inferiori, suscitando perplessità tra gli appassionati. Nonostante ciò, Samsung sembra intenzionata a diversificare l’offerta. Infatti, mantiene il GalaxyZ Fold7 come modello premium con Snapdragon. Mentre riserva l’Exynos ai pieghevoli più economici. Dunque accessibile ad una clientela molto più vasta.