CoopVoce, aprile INIZIA con l'offerta da 4 EURO al mese

In questo momento sono 3 le offerte di rilievo presenti sul sito ufficiale di CoopVoce. Ce ne sono per tutti i gusti, per coloro che vogliono avere tutto, per chi vuole avere poco e per chi vuole avere una via di mezzo.

Con il lancio della nuova offerta il gestore virtuale va a completare un comparto già molto interessante, ma abbracciando una cornice di pubblico diversa. Se prima c’erano solo offerte piene di contenuti, ora ce n’è anche una che va a soddisfare coloro che non ne hanno troppo bisogno. La EVO 10 nasce proprio con l’obiettivo di concedere il minimo indispensabile agli utenti non troppo esigenti.

CoopVoce, ecco le tre offerte migliori tra cui c’è anche la EVO 10

Partendo dalla nuova EVO 10, al suo interno gli utenti che la sottoscrivono possono trovare minuti senza limiti verso tutti i numeri e 1000 messaggi verso chiunque. Ci sono anche 10 giga in 4G senza limitazioni in merito alla velocità e tutto per un prezzo di 4,90 € al mese per sempre. Chi riesce a sottoscrivere la soluzione entro il 3 aprile, può beneficiare anche del costo di attivazione gratis e del primo mese offerto dal gestore.

Seguono le altre due proposte, quelle storiche che CoopVoce riserva a chi invece è più esigente. La EVO 50 e la EVO 180 includono al loro interno tutto il meglio, partendo proprio dai minuti senza limiti verso tutti e da 1000 SMS.

La differenza sostanziale sta nella connessione al web ma soprattutto nei prezzi. La prima consente di avere 50 giga in 4G ogni mese per un totale di 7,90 € mensili per sempre. La seconda offerta invece si spinge fino a 180 giga in 4G tutti i mesi con 9,90 € da pagare mensilmente e per sempre. Purtroppo in questi casi non c’è l’esenzione dal costo di attivazione e dal primo mese. Tutte le offerte sono disponibili liberamente sul sito ufficiale.