Motorola Edge 30 Neo è lo smartphone del momento, un prodotto che tutti gli utenti devono necessariamente correre ad acquistare, essendo disponibile ad un prezzo fortemente ridotto, poiché il consumatore si ritrova a poter spendere il 40% in meno del valore originario di listino.

Il terminale gode di un display pOLED da 6,3 pollici di diagonale, che presenta risoluzione massima FullHD+ ed un refresh rate a 120Hz, sotto il cofano è stato integrato un processore Qualcomm Snapdragon 695, che viene a sua volta supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (in questo caso espandibile con l’utilizzo di una microSD esterna). La batteria è da 4020mAh, a prima vista potrebbe apparire come non troppo elevata, ma tale piccola mancanza viene recuperata dalla presenza della ricarica rapida a 68W.

Motorola edge 30 Neo: un risparmio così non si era mai visto

Uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, il Motorola Edge 30 Neo è in vendita oggi a soli 179 euro, con un risparmio pari al 40% del prezzo originario di listino, approfittando in questo modo dei 120 euro di sconto applicati sui 299 euro previsti originariamente. Per effettuare l’ordine, vi dovete collegare qui.

Molto interessante è il comparto fotografico di uno smartphone tanto economico, infatti nella parte posteriore trovano posto due sensori, il cui principale è da 64 megapixel, una fotocamera classica che permette di raggiungere un elevato livello di dettaglio a prescindere dalle condizioni di luce, anche al buio, per intenderci. Il prodotto viene commercializzato con sistema operativo Android 12, ma è possibile già installare sin da subito l’aggiornamento dedicato, per riuscire ad entrare in possesso della versione più recente del medesimo OS dell’azienda americana, senza perdersi nemmeno una funzione.