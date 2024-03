Vodafone Silver, la campagna promozionale con due offerte fino a 200GB

Dopo aver perso tanti utenti per mano delle altre aziende telefoniche, Vodafone vuole ristabilire il suo dominio. Sono stati anni abbastanza difficili sebbene il fatturato abbia sorriso alla facoltosa azienda.

L’obiettivo adesso è ritornare in auge con alcune offerte del passato che si sono riscoperte quantomai attuali. Mentre tutti stanno ancora una volta valutando le offerte dei gestori virtuali, quelle di Vodafone sono risalite, peraltro con prezzi molto più bassi di prima e con dei servizi che possono concedere dei regali. Il famoso gestore anglosassone vuole rilanciarsi per riprendersi la vetta delle classifiche ed è difficile che non riesca a conseguire questo suo obiettivo.

Con promozioni degne come le Silver, tutto diventa più facile. È chiaro che queste soluzioni non sono disponibili per tutti, ma chi riesce ad averle può basarsi su prezzi molto bassi che corrispondono rispettivamente a 7,99 € al mese e a 9,99 € al mese.

Vodafone batte la concorrenza con le due offerte per eccellenza, ecco le Silver

Sono davvero interessanti entrambe le offerte della gamma Silver, sia perché sono simili tra loro, sia perché allo stesso tempo sono tremendamente diverse.

La prima ad esempio offre 100 giga ogni mese in 4G per 7,99 € mensili. La seconda arriva ad offrire 150 giga ogni mese sempre in 4G ma per 9,99 € al mese. Il comune denominatore sta in minuti e messaggi che sono in entrambi i casi senza limiti verso tutti.

Molti utenti non sanno che però queste due offerte sono limitate ad alcuni utenti. Siccome l’obiettivo di Vodafone è mettere in difficoltà i gestori virtuali e Iliad, solo ed esclusivamente coloro che provengono da realtà di questo calibro possono sottoscrivere le nuove Silver.

Non bisogna dimenticare inoltre che scegliendo il servizio di ricarica automatica noto come SmartPay, si possono avere 50 giga in più tutti i mesi. Questi sono chiaramente cumulabili con quelli delle offerte appena elencate.