Vodafone offerte marzo 2024, le Silver costano 7 EURO al mese

Risulterà veramente difficile per gli altri gestori fare meglio di Vodafone in questo particolare frangente. L’inizio della primavera ha denotato l’intento da parte del gestore colorato di rosso di voler riportare in auge le sue vecchie offerta Silver.

Queste, che includono al loro interno tutto quello che serve, possono essere per la prima volta anche economiche.

Vodafone: queste sono le offerte migliori del momento, ecco le Silver

All’interno delle offerte di Vodafone c’è il meglio e lo testimonia già la prima delle due Silver. Questa mette a disposizione minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga in 4G per 7,99 € al mese.

La seconda offerta è praticamente uguale per quanto concerne minuti e messaggi, anche qui senza limiti. Per quanto riguarda invece i giga, ce ne sono 50 in più rispetto all’offerta precedente: eccone infatti 150 in 4G.

Vodafone concede le Silver con una sorpresa e solo ad alcuni utenti

L’intento di Vodafone è quello di andare ad intaccare l’operato di alcuni gestori in particolare, i quali rispondono al nome di tutti i virtuali e di Iliad. Chi vuole sottoscrivere una delle due offerte in questione, deve provenire necessariamente da queste realtà.

La vera sorpresa che arriva con questa doppia proposta di offerte è unica nel suo genere. Chi sceglie una delle soluzioni Silver di Vodafone optando per la ricarica automatica con SmartPay, può avere ogni mese 50 giga in più da accumulare a quelli già presenti.

Ancora una volta si vede la grande volontà di Vodafone di recuperare terreno e di prendersi di nuovo i primi posti delle classifiche. Il discorso ora è molto più complicato siccome tantissimi gestori un tempo inesistenti hanno acquisito un gran numero di clienti. Proprio per questo sono state lanciate le due Silver, ovvero per fare breccia nel cuore di chi si è affezionato tanto al suo nuovo provider.