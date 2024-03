In un periodo tradizionalmente associato alla gioia dei dolci pasquali, i consumatori si trovano di fronte a una realtà meno dolce del previsto. Un’incombente fusione di eventi climatici avversi ha colpito le regioni dell’Africa occidentale, cuore pulsante della produzione mondiale di cacao, gettando un’ombra su una delle festività più amate.

La crisi delle uova di Pasqua

L’effetto immediato è stato una netta riduzione delle coltivazioni e un aumento repentino dei prezzi delle uova di Pasqua, lasciando molti a bocca aperta. Questo fenomeno, amplificato da un’ondata di calore umido che ha colpito i raccolti di cacao, ha reso le piantagioni più vulnerabili e ha drasticamente ridotto i rendimenti.

Gli studi condotti dagli esperti in materia climatica hanno svelato una verità sconcertante: il cambiamento climatico, causato dall’azione umana, ha reso eventi estremi come questi fino a dieci volte più probabili. La fascia equatoriale, casa degli alberi di cacao, è ora un terreno di gioco sempre più volatile per le temperature record e gli effetti dell’El Niño, che amplifica le condizioni meteorologiche estreme in tutto il mondo.

Questa serie di eventi climatici avversi ha causato non solo un aumento senza precedenti dei prezzi del cacao, ma ha anche messo a dura prova gli agricoltori locali che dipendono dalle coltivazioni per il loro sostentamento. Oltre alla siccità, anche le piogge torrenziali e le malattie fungine hanno ulteriormente minato le già fragili piantagioni di cacao.

Non toglieteci il cioccolato!

Ed è proprio per fronteggiare questa crisi che i grandi produttori di cioccolato si trovano costretti ad adeguare i prezzi al dettaglio del loro prodotto, compensando così i crescenti costi delle materie prime. Non è facile immaginare, da queste premesse, come il cioccolato potrebbe diventare, in un futuro non troppo lontano, un piacere sempre più costoso. Questa prospettiva fa riemergere l’annoso problema del cambiamento climatico, e le privazioni che saremo costretti a compiere se non agiamo in tempo per fermarlo.