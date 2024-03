Taxi Robot: a New York parte il test dei veicoli automatizzati

New York City, la città brulicante di luci ed insegne, lancia un sistema di permessi per le aziende interessate a testare i veicoli autonomi sulle strade cittadine. L’obiettivo della decisione è quello di regolare l’uso di tale tecnologia sulle auto per renderla sicura ed essere certi che siano adoperabili nel traffico. Considerando quanto sia impegnativo l’ambiente urbano della Grande Mela, le auto robot dovranno avere la capacità di adattarsi a ben più di una strada qualunque.

Il programma richiede alle aziende di fornire dettagli sui loro precedenti test, inclusi gli eventuali incidenti accaduti e la presenza o meno di un coinvolgimento dei conducenti. Non si è ancora al livello di permettere alle auto robot di “viaggiare” da sole: soltanto i veicoli dotati di automobilisti di sicurezza potranno girare per le strade pubbliche durante i test. La motivazione a questo particolare cavillo è stata dettata dalle preoccupazioni riguardanti la sicurezza in seguito ad incidenti con veicoli autonomi accaduti in altre città degli Stati Uniti. Tra gli episodi, quello che ha suscitato più dubbi è l’incidente in cui un veicolo Cruise senza conducente ha trascinato un pedone sul marciapiede, portando poi alla sospensione delle operazioni dell’azienda. New York City spera così di evitare problemi simili.

Auto robot: la politica per la sicurezza dei cittadini

Il sindaco di New York, Eric Adams, anche se propositivo nell’uso di taxi robot nella città, ha comunque più volte ribadito il suo punto di vista sull’importanza di una “guida” responsabile per questi veicoli. La tecnologia dovrà funzionare nella maniera corretta prima che il governo permetta la sua diffusione. L’intento è quello di adattarsi allo sviluppo tecnologico, ma anche di garantire la sicurezza di ogni singolo cittadino.

La decisione di New York City di imporre regole rigorose per i test delle auto robot potrebbe influenzare il modo in cui altre città affronteranno l’entrata nelle proprie aree di questa tecnologia. Mentre alcuni Stati hanno adottato regolamenti più flessibili, la città ha scelto una strategia più cauta, optando per l’avanguardia controllata.