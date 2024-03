Le smart TV Samsung sono ancora oggi tra i migliori dispositivi in circolazione, prodotti fortemente richiesti e desiderati dalla community, sia per l’aspetto estetico superiore al normale, ma anche per la loro capacità di fornire al consumatore finale un livello qualitativo che è davvero complicato da battere.

Lo sconto di cui vi vogliamo parlare prevede una forte riduzione sull’acquisto del modello QE32Q50AEUXZT, una smart TV QLED con risoluzione in FullHD e diagonale da 32 pollici. Si tratta di una Quantum HDR, con 100% volume colore e tantissima tecnologia integrata al suo interno, tra cui troviamo gli assistenti vocali Bixby e Amzon Alexa, oltre a OTS Line.

Samsung: la smart TV è fortemente scontata oggi

E’ davvero arrivato il momento di acquistare una smart TV di casa Samsung, un prodotto molto completo e proposto ad una cifra estremamente più bassa del normale. Il suo prezzo consigliato è di 449 euro, una spesa che già di suo non sarebbe troppo elevata, resa ancora migliore dalla presenza di uno sconto del 17% applicato sullo stesso, sino ad arrivare al valore finale di 370,89 euro. Il prodotto presenta come al solito la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica. Lo potete acquistare qui.

Dimensionalmente parlando il prodotto raggiunge 15,4 x 72,5 x 47,9 centimetri, i piedini di appoggio sono posti sui lati, così da poter eventualmente inserire decoder o quant’altro sotto il televisore stesso, ed oltretutto le cornici sono estremamente sottili per il minimo ingombro. Tanta è la tecnologia integrata al suo interno, troviamo Quantum HDR, tecnologia che riesce ad analizzare ogni fotogramma, nell’ottica di bilanciare i colori ed i dettagli, oppure Motion Xcelerator, bilanciamento delle performance per offrire un’esperienza di gaming migliore e più fluida.