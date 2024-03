Alcuni fortunati utenti americano, proprio in questi giorni, stanno provando una nuova funzione presentata da YouTube. Si tratta dell’applicazione del doppio tap sui video che vengono riprodotti sulla piattaforma. È una funzione sperimentale e raccogliendo i primi feedback degli utenti selezionati per la prova YouTube deciderà se introdurla o meno sulla propria piattaforma.

L’opzione introdotta si chiama “Jump ahead” (Salta avanti) e grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale combina statistiche e dati di visione per capire qual è il momento giusto per far “atterrare” lo skip applicato dagli utenti con il doppio tap.

Doppio tap per i video su YouTube

Al momento, la funzione del doppio tap permette di mandare il video avanti (o indietro) di un determinato numero di secondi (10). La funzione risulta molto utile, ma anche complessa, soprattutto se si cerca un determinato punto all’interno del video che si sta visionando. Se la nuova opzione Jump ahead, venisse integrata, invece, i passaggi verrebbero ridotti notevolmente. Inoltre, la ricerca verrebbe migliorata e facilitata.

Come anticipato, Google intende usare l’AI combinata ai dati di visualizzazione per permettere al sistema di intuire in quale momento del video vuole arrivare l’utente. L’introduzione del Jump ahead non andrebbe a sostituire la possibilità di saltare avanti di 10 secondi, ma affiancherebbe la funzione rendendo l’esperienza su YouTube molto più semplice ed intuitiva.

I primi test sono attualmente in corso e se dovessero condurre ai risultati sperati, il Jump ahead potrebbe condurre a cambiamenti significativi sulla piattaforma video. In particolare, il servizio sarebbe riservato agli abbonati Premium. Quest’ultimo presenta un costo di 11,99 euro al mese in Italia per il piano individuale “standard”. Ci sono però ulteriori alternative. C’è il piano Famiglia che parte da 17,99 euro al mese che permette l’accesso ad almeno 5 membri residenti nella stessa abitazione e con un’età minima di almeno 13 anni. È disponibile anche un piano per gli Studenti che parte da 6,99 euro al mese.