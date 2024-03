Samsung Galaxy SmartTag 2 è un piccolissimo dispositivo che viene solitamente utilizzato dagli utenti per riuscire a recuperare tutti i propri dispositivi, o oggetti in generale, a cui vengono effettivamente agganciati. Il prezzo di vendita non è mai stato troppo elevato, tuttavia in questi giorni è possibile approfittare di uno sconto ulteriore previsto da Amazon, che permetterà di raggiungere una riduzione effettiva pari al 55% del valore originario.

Il prodotto nasce sotto la denominazione di localizzatore bluetooth, deve essere collegato prima di tutto ad uno smartphone, in genere con sistema operativo Android (ancora meglio se Samsung), e dispone di una batteria dalla lunghissima durata, dato il suo utilizzo lontano da tutto e da tutti, anche per un periodo molto più elevato di quanto si potrebbe immaginare (è quasi superfluo dire essere inoltre dotato di resistenza IP67, ovvero contro qualsivoglia goccio d’acqua).

Premete questo link ed entrate nel nostro canale Telegram ufficiale, dove si trovano i codici sconto Amazon gratis ed un numero impressionante di offerte speciali esclusive gratis.

Samsung Galaxy SmartTag 2: un prezzo così non si era mai visto

Sebbene si tratti a tutti gli effetti di un prodotto di casa Samsung, il modello in questione non viene commercializzato di base ad un prezzo estremamente elevato, infatti il suo listino è di 39,90 euro, che viene oggi sapientemente ridotto del 43%, fino ad un valore finale pari a soli 22,90 euro. L’acquisto può essere completato al seguente link.

Le dimensioni sono estremamente ridotte, infatti può stare tranquillamente nel palmo di una mano, così da poter essere agganciato a praticamente qualsiasi prodotto, senza essere riconosciuto o visto. Tra le varie modalità da non perdere di vista troviamo sicuramente Naviga, fondamentale per venire indirizzati verso il prodotto stesso, riuscendo così a ritrovarlo, nell’eventualità in cui si trovasse lontano dalla vostra posizione (è presente anche Smarrito, da utilizzare nel caso in cui proprio non si trovasse più).