Il Nubia Z60 Ultra Photographer Edition fa il suo ingresso nel mercato attuale come un’edizione speciale pensata per gli amanti della fotografia. Si tratta di una rielaborazione che richiama l’estetica e la funzionalità delle classiche fotocamere vintage. Il dispositivo presenta infatti, una struttura completamente rinnovata con materiali di alta qualità, come la pelle vegana e il vetro lavorato tramite un processo di microincisione. Tutto ciò contribuisce a fare riconoscere in maniera immediata il suo design sofisticato, che possiamo trovare nei toni del grigio e del nero. Colorazioni che, a loro o volte, evocano un senso di eleganza senza tempo.

Il nuovo cellulare non solo si rivela quindi una delizia per gli occhi, ma anche un compagno affidabile per gli appassionati di fotografia grazie alle sue specifiche funzioni che sfruttano le innumerevoli potenziali dell’intelligenza artificiale.

Nubia Ultra, un altro livello di esperienza

Tra le opzioni di utilizzo che il nuovo Nubia mette a disposizione dei suoi utenti, spiccano una migliore elaborazione delle immagini; la rimozione degli oggetti indesiderati dagli scatti e l’innovativa funzionalità di immagine AI generativa. In più grazie alla capacità di tradurre in tempo reale conversazioni dal vivo e telefonate, questo smartphone si pone decisamente all’avanguardia anche nel campo della comunicazione multiculturale.

Dal punto di vista tecnico, lo Z60 Ultra Photographer Edition si presenta con un display AMOLED da 6,8 pollici. Quest’ ultimo garantisce una resa visiva impeccabile con una risoluzione di 2480×1116 pixel. La frequenza di aggiornamento è pari a 120Hz, mentre il picco massimo di luminosità è di 1500nit. Come processore troviamo il noto Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 insieme ad una memoria RAM da 16GB. Oltre che ad uno spazio di archiviazione interno UFS 4.0 da 512GB. Tutto ciò contribuisce ad assicurare prestazioni fluide e la possibilità di salvare e portare con sé anche i file più pesanti.

Il Nubia è pronto ad affrontare le sfide quotidiane senza rinunciare al suo stile caratteristico. Grazie alla certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.