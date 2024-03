L’attesa è finita, Samsung ha ufficialmente svelato il suo ultimo gioiello sul mercato brasiliano, il Galaxy M55. Quest’ultimo era stato oggetto di anticipazioni e indiscrezioni già dallo scorso novembre. Ma adesso è finalmente arrivato, garantendo prestazioni di fascia alta e un robusto sistema di sicurezza. L’M55, presentato insieme al Galaxy M15, promette fin da subito, di stupire gli appassionati di tecnologia con le sue caratteristiche di spicco.

Una delle principali attrazioni da notare è sicuramente il suo comparto fotografico. Il cellulare dispone infatti di una fotocamera anteriore da 50MP e tre posteriori da 50+8+2MP. Grazie alle quali è potrete catturare ogni momento con dettagli sempre nitidi e vivaci. Tra le altre funzionalità da evidenziare, troviamo anche la stabilizzazione ottica dell’immagine e la “Nightography”, per scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per quanto concerne il processore, il cellulare è alimentato dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm. Quest’ultima è supportata da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. In più, grazie alla connettività 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.2, gli utenti potranno godere di un’esperienza di navigazione veloce e senza interruzioni. Mentre, con la batteria da 5000mAh e la ricarica Super fast charging 2.0 a 45W, non sarà più necessario preoccuparsi di restare senza energia nei momenti meno opportuni.

Galaxy M55, le novità non sono finite

Il nuovo Galaxy, rappresentano però una scelta opportuna non solo dal punto di vista delle prestazioni. Durante la sua progettazione Samsung ha posto una particolare enfasi anche sulla sicurezza, introducendo il Knox Vault. Una soluzione avanzata per proteggere i dati sensibili degli utenti. Con il sensore di impronte digitali integrato nel display, sarà possibile accedere rapidamente e in modo sicuro ai propri contenuti, il tutto con la massima tranquillità.

In più il sistema operativo Android 14 e One UI 6.1, promette aggiornamenti regolari e supporto per un lungo periodo, cosìcche il dispositivo sia sempre al passo con le ultime innovazioni del momento. Restate connessi sulle nostre pagine per continuare ad essere sempre informati sulle ultime entusiasmanti novità del momento.