Il nuovo aggiornamento iOS 18 sembra che rappresenterà un vero punto di svolta. Tra le novità previste troviamo, oltre l’espansione delle funzioni con intelligenza artificiale anche un nuovo assistente virtuale e la possibilità di personale la schermata principale. Con queste premesse non si fatica a credere che quello in arrivo sia uno degli aggiornamenti più importanti tra quelli presentati da Apple.

In particolare, la nuova schermata, subirà significativi cambiamenti con iOS 18. Saranno introdotte nuove ed inedite opzione che permetteranno agli utenti di personalizzare la schermata a proprio piacimento. Secondo i primi rumors forniti da Bloomberg e MacRumors, e come annunciato anche nella newsletter Power On, sarà possibile disporre le icone in modo molto più libero e flessibile.

Cosa aspettarsi con l’arrivo di iOS 18?

L’argomento è stato approfondito da MacRumors. Secondo quanto riportato sembra che se anche le icone delle app continueranno ad essere posizionate in modo da formare una griglia, con il nuovo aggiornamento del sistema operativo sarà possibile disporle a proprio piacimento.

Sarà, infatti, fornita la possibilità di creare spazi vuoti tra le app, così come anche righe e colonne. Suddette possibilità verranno fornite dalla stessa interfaccia del proprio iPhone eliminando la necessità di installare app di terze parti per poterlo fare. Sembra che l’aggiornamento iOS 18 presenterà anche ulteriori opzioni di personalizzazione. Per il momento però non sono stati resi disponibili maggiori dettagli.

La presentazione ufficiale di iOS 18 è prevista durante l’evento WWDC 2024 che si terrà il prossimo giugno. L’avvenimento è particolarmente atteso anche per il lancio di nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale e alla sua integrazione in app come Messaggi, iWork e Apple Music. In particolare, per quanto riguarda i messaggi, sembra che iOS 18 supporterà il protocollo di nuova generazione RCS che migliorerà notevolmente le comunicazioni testuali tra gli iPhone e i dispositivi Android. Non ci resta dunque che attendere l’arrivo di giugno per ottenere maggiori informazioni riguardo uno dei più grandi aggiornamenti proposti negli ultimi anni.