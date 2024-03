Nel Regno Unito la piattaforma di streaming musicale Spotify, sta per introdurre una nuova particolare ed utile funzione. Come sappiamo Spotify permette ai suoi utenti di ascoltare musica, podcast ed audiolibri in tutta tranquillità e ovunque essi vogliano. Con la sua modalità d’uso semplice ed intuitiva è da sempre una delle piattaforme musicali preferite da milioni di utenti. Per accrescere il suo ruolo nel settore e per sorprendere i suoi abbonati, ora Spotify ha deciso di introdurre anche la possibilità di seguire delle video-lezioni sulla piattaforma.

Spotify introduce le video lezioni

Con l’ultimo aggiornamento fornito da Spotify gli utenti britannici avranno modo di usufruire di alcuni corsi curati da piattaforme di formazione online di un certo rilievo. Tra queste troviamo PlayVirtuoso, Thinkific, BBC Maestro e Skillshare. Il servizio sarà disponibile sull’app mobile ed anche sulla sua versione desktop.

Al momento si tratta di una prova e non è ancora sicuro se e quando la funzione venga diffusa a tutti gli altri utenti a livello mondiale. Ad ispirare il progetto è stato il successo ottenuto da contenuti come podcast a tema educativo o quelli dedicati alle pratiche di self–help.

Il servizio fornisce agli utenti la possibilità di scegliere tra quattro aree tematiche: sviluppo creativo, benessere, formazione aziendale e creazione musicale. Ogni corso sarà formato da due lezioni gratuite. Gli utenti, dunque, potranno seguire suddette lezioni per capire se il corso fa a caso loro. Se si desidera continuare si dovrà pagare il servizio su una piattaforma gemella che successivamente fornirà anche il materiale relativo al corso che si è deciso di seguire.

Il vicepresidente Product Development di Spotify, Babar Zafar, ha affermato che questo primo tentativo rappresenta un’occasione unica per esplorare nuove opportunità e scoprire quali sono gli interessi e reali esigenze dei propri utenti.

Questo primo tentativo dimostra le intenzioni di Spotify di andare oltre la musica, fornendo ai suoi utenti una serie di servizi che possano spaziare in vari settori e fornire loro un’esperienza completa ed interattiva.