Spotify: arrivano i video musicali sull'applicazione

Spotify, il gigante dello streaming musicale, alza l’asticella delle sue funzionalità aggiungendo finalmente i tanto attesi video musicali. Dopo mesi di speculazioni, la novità è diventata realtà in 11 Paesi, inclusa l’Italia, grazie al lancio di una versione beta. Questa opzione è però limitata agli abbonati premium Premium, che potranno godersi i videoclip dei loro brani e cantanti preferiti direttamente dall’app.

L’obiettivo della funzione è creare connessioni più profonde tra gli artisti e i loro fan. La versione beta ha al momento un catalogo limitato, comprendente artisti come Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice. Spotify promette tuttavia di espandere gradualmente i video presenti sulla piattaforma, così da accontentare man mano tutti gli utenti.

Come accedere alla funzione di Spotify

Per usufruire di questa funzionalità, è necessario essere abbonati al servizio Premium e risiedere in uno dei Paesi in cui il servizio è stato lanciato la versione di testing. Una volta soddisfatto questo requisito, gli utenti possono passare dalla modalità audio alla modalità video direttamente dall’app, sia su dispositivi iOS, desktop, Android oppure TV. I video vengono riprodotti nella sezione “In riproduzione ora”, ripotando in auge i videoclip disponibili online, fino ad ora, soprattutto su YouTube. Se si desidera tornare alla modalità audio, basta premere un pulsante per passare alla musica riprodotta in modo classico. Spotify ha confermato che il servizio sarà esteso ad altri Paesi nel prossimo futuro e che verranno aggiunti più video musicali al catalogo, come accennato poco fa.

Il fine è quello di creare un app completa che abbia tutto ciò che gli utenti possano cercare quando si parla di musica. In questo modo ci saranno sempre più motivazioni per continuare con il proprio abbonamento e non passare ad altro. La funzionalità arriva in un momento di crescita per Spotify, che conta 602 milioni di utenti attivi mensili e 236 milioni di abbonati a pagamento. Le previsioni per il 2024 indicano ulteriori incrementi, con 618 milioni di utenti attivi mensili e 239 milioni di piani a pagamento, confermando il ruolo dominante della piattaforma nel settore dello streaming musicale.