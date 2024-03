È ufficiale, sugli smartphone Samsung della serie Galaxy del 2023 riceveranno la nuova versione One UI 6.1. E non è tutto. Comprese nell’aggiornamento ci sono anche le nuove funzioni relative a Galaxy AI. Nonostante questo avviso abbia acceso gli animi degli utenti interessati c’è un dettaglio che potrebbe far storcere il naso a molti. Anche se i dispositivi saranno dotati di questa funzione, non tutte le caratteristiche saranno disponibili per ogni modello.

I dispositivi “colpiti” da limitazioni per l’uso di Galaxy AI

L’arrivo di Galaxy AI ha entusiasmato molti utenti a causa delle funzioni che il sistema comprende. Una di queste riguarda l’introduzione di un assistente chat, trascrizione, note e web. Inoltre, verrà introdotta la possibilità di tradurre “live”, modifica generativa, e un sistema di editing per sfondi personalizzati. Queste sono solo alcune delle funzioni che i fortunati utenti Samsung avranno la possibilità di provare. Gli smartphone che avranno libero accesso alle funzioni di Galaxy AI sono i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, S23 e Tab S9.

Come anticipato però, i dispositivi del 2023 non avranno la possibilità di accedere a tutte queste funzioni. Nello specifico, a questi dispositivi è preclusa la funzione Photo Ambient Wallpaper che mostra agli utenti le condizioni metereologiche e cambia in base alle condizioni attuali. E non è tutto.

Gli smartphone Galaxy S23 FE non supporteranno la funzione Slow–Mo istantaneo nell’app Samsung Gallery. La funzione consentirà di guardare un video e modificarlo per trasformarlo in slow-motion. Per farlo basterà premere a lungo sul video in questione e il gioco è fatto.

Un’ulteriore funzione esclusa è quella che fornisce agli utenti la possibilità di creare fotogrammi aggiuntivi con il sostegno dell’AI. Infine, la versione Wi-Fi dei dispositivi della serie Galaxy Tab S9 non avranno a propria disposizione la funzione Traduci live che fornisce la possibilità di tradurre, in formato audio e testuale, ciò che viene detto durante le chiamate telefoniche. Gli utenti in possesso della versione 5G saranno invece felici di sapere che questa funzione sarà presto disponibile con l’arrivo del Galaxy AI.