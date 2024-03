TIM sfida Iliad e Vodafone: le POWER tornano con 150 giga al mese

Sono molte le prerogative che le offerte di un gestore come TIM hanno a disposizione. Molto semplicemente il provider vuole mettere in circolazione le sue offerte migliori proprio per battere la concorrenza rapidamente. Tutto questo sta avendo luogo già da diversi mesi e continuerà a succedere grazie alla presenza perpetua delle Power.

Tutti coloro che vogliono ritornare a far parte di TIM stanno per avere un’occasione mai vista prima ad ora, ovvero un rientro agevolato. Secondo quanto riportato, sono centinaia di migliaia le persone che starebbero valutando di ritornare sui propri passi. Non era semplice riuscire a scaturire una situazione del genere, in quanto TIM si è ritrovata lottare con gestori molto forti come quelli virtuali e come Iliad.

TIM, le nuove offerte che distruggono Vodafone si chiamano Power

La prima offerta si chiama Power Iron mentre la seconda si chiama Power Supreme Web Easy. Entrambe hanno minuti e messaggi a loro disposizione con tanti giga.

Partendo dalla prima, ci sono minuti e messaggi senza limiti da poter utilizzare verso qualsiasi gestore e infine ci sono 100 giga in 4G. Il prezzo in questo caso è di soli 6,99 € al mese per chi la sceglie.

La seconda offerta invece offre minuti e messaggi senza limiti come la prima ma questa volta 150 giga in 4G. Il prezzo sale a 7,99 € al mese.

Entrambe le soluzioni sono destinate però solo ad alcuni utenti, i quali devono appartenere necessariamente ad alcuni gestori prima di sbarcare in TIM. Sia la prima che la seconda Silver, possono essere sottoscritte solo da chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad. Sono queste infatti le aziende contro cui il gestore italiano intende scontrarsi.

Un grande regalo consiste poi nella possibilità di avere a disposizione addirittura un mese gratuito. Sarà infatti TIM ad offrire agli utenti la possibilità di non pagare per i primi 30 giorni di promo.