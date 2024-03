CoopVoce batte VODAFONE e Iliad con la EVO 10, ecco cosa offre

Al momento sembra che i gestori virtuali stiano riuscendo ad ottenere il massimo dalla loro campagna promozionale. I nomi importanti sono davvero tanti, anche se a distinguersi sono sempre gli stessi. Tra i migliori in assoluto, anche secondo il parere degli utenti che hanno sottoscritto qualche offerta, c’è ovviamente CoopVoce.

CoopVoce batte tutti con le sue migliori offerte e soprattutto con la EVO 10

Anche questa volta CoopVoce se la cava alla grande e si prende una fetta di mercato che fino a poco fa vagava senza meta. Tutti coloro che non vogliono troppi contenuti, anziani o magari i bambini, non avevano fino a poco tempo fa un’offerta da sottoscrivere. Ci ha pensato in poco tempo CoopVoce che ha lanciato infatti la sua ultima soluzione, la EVO 10. Il prezzo è talmente basso che a qualcuno sembrava una bufala ma basta andare sul sito ufficiale per rendersi conto della realtà. Oltre a questa offerta però ce ne sono anche altre che potrebbero piacere al pubblico.

Come si può vedere sul sito ufficiale dell’azienda, ecco comparire finalmente una soluzione dedicata a chi non vuole spendere troppo avendo il minimo. Il nome è appunto quello della EVO 10 che costa solo 4,90 € al mese e per sempre. Sulle offerte CoopVoce non si abbattono infatti le rimodulazioni.

Tornando all’offerta, al suo interno c’è tutto: gli utenti possono avere infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 10 giga per navigare in Internet in 4G. Da ricordare che chiunque dovesse riuscire a sottoscriverla entro il 3 aprile, data di scadenza, potrà avere due regali. Il primo consiste nel costo di attivazione totalmente abolito, mentre il secondo in un mese gratuito offerto da CoopVoce.

Nel caso in cui non dovesse interessarvi questa promozione, ce ne sono delle altre rispettivamente da 50 e 30 giga. I prezzi sono sempre molto accessibili.