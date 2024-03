Apple MacBook Air viene considerato da molti come uno dei migliori notebook in circolazione, perché permette al singolo consumatore di avere la possibilità di accedere a prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo generalmente non troppo elevato.

Il prodotto oggi è in promozione su Amazon nella sua versione del 2022, con processore Apple M2, presentando allo stesso tempo un display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. La colorazione in offerta è la Mezzanotte, anche se sul sito se ne possono trovare di diverse, ma a prezzi che potrebbero differire le une dalle altre.

Apple MacBook Air 2022: un risparmio fuori di testa

Apple MacBook Air 2022 viene oggi commercializzato ad un prezzo consigliato di 1349 euro, cifra comunque più che abbordabile in confronto agli standard del settore, fortemente ridotta da Amazon per cercare di permettere l’accesso al maggior numero di consumatori possibili. Lo sconto applicato è di 200 euro, corrispondente a circa il 15% in meno, per un valora finale di soli 1149 euro. Per l’acquisto vi dovete collegare subito qui.

La colorazione Mezzanotte è forse la migliore in circolazione, più elegante e dark del classico silver a cui Apple ci ha abituati in passato; l’utente che effettua l’acquisto troverà in confezione, oltre al notebook stesso, anche l’alimentatore USB-C da parete ed il cavo da USB-C a MagSafe della lunghezza di 2 metri, per riuscire ad utilizzare sin da subito il prodotto in tutte le sue funzioni. Su Amazon si possono trovare diverse varianti dello stesso prodotto, con colorazioni differenti, ma anche con tagli di memoria (256 o 512GB); è quasi superfluo ricordare che i prezzi saranno altrettanto diversi tra loro, potrebbero aumentare, non vi assicuriamo siano allineati con quanto indicato nell’articolo.