L’industria degli smartphone è stata rivoluzionata con un due nuovi arrivi Vivo, stiamo parlando dell’X Fold 3 e del 3 Pro. Due dispositivi che combinano eleganza e potenza in un modo mai visto prima. Questi ultimi sono stati presentati in via ufficiale in Cina, catturando l’attenzione del pubblico grazie alla loro straordinaria sottigliezza e leggerezza e al design pieghevole, che li rende estremamente comodi da utilizzare, nonché a dir poco originali.

Il Fold 3 è stato acclamato come il pieghevole a libro più sottile e leggero al mondo, con uno spessore di appena 4,65 mm quando è aperto. Un dispositivo che evidenzia fortemente il lavoro che vi è dietro. Dalla cura dei dettagli alla ricerca di un’originalità estetica. Ma non è solo una questione di forma.

Smartphone Vivo, tutta un’altra storia

Entrambi i modelli Vivo sono dotati di potenti processori Snapdragon 8 Gen 2 e Gen 3, che garantiscono prestazioni di alto livello e una reattività senza paragoni.

Ma ciò che rende questi dispositivi davvero speciali, è la loro combinazione di forma e funzionalità. Vantano un display AMOLED ad alta risoluzione sia all’esterno che all’interno. Per un’esperienza visiva sempre più coinvolgente e immersiva. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz, assicura una navigazione fluida e reattiva. Mentre la batteria capiente garantisce un’autonomia eccezionale. Cosicché gli utenti possano utilizzare il proprio dispositivo per tutta la giornata e senza preoccupazioni. In più, la presenza di fotocamere di alta qualità permette di catturare momenti indimenticabili con dettagli nitidi e colori vibranti. Insomma i nuovi Fold rappresentano una vera rivoluzione nel mondo degli smartphone, ridefinendo l’idea tradizionale dei cellulari moderni. Per ulteriori informazioni a riguardo restate sintonizzati sulle nostre pagine e sui nostri canali Telegram. Cosi da poter essere sempre tra i primi a conoscere in anticipo le ultime novità del momento. TecnoAndroid è sempre a vostra disposizione, 7 giorni su 7, come una finestra costantemente aperta sul mondo tecnologico e molto altro ancora.