Gmail: eliminare le notifiche inutili con un trucco semplicissimo

Ti sei mai trovato di fronte ad una casella di posta Gmail stracolma di notifiche? Quel numero sale e sale e sale ancora a dismisura con l’aggiungersi di mail probabilmente inutili. Le notifiche riportano diverse tipologie di messaggi solitamente, da quelli importanti di lavoro a quelle promozionali di quel negozio dove ti sei iscritto per il 10% di sconto iniziale. Di tutti quelli ricevuti, probabilmente solo il 2% sono da salvare.

Come fare per non far scoppiare Gmail di notifiche? C’è un trucco ingegnoso e semplice che ci possono aiutare a risolvere questo fastidioso problema e liberare la propria casella di posta.

Il trucco su Gmail che cambierà la tua esistenza

Tenendo conto del numero assurdo di email provenienti da varie fonti, è ovvio che si abbia a che fare con tante notifiche. Purtroppo non sono solo terribilmente fastidiose, ma intasano anche la memoria del cloud e compromettono le prestazioni del dispositivo. Per attuare il trucco e alleggerire il tutto, come prima cosa bisogna aprire Gmail sullo smartphone, sul pc, dove si vuole, e selezionare l’account desiderato. Dopodiché, devi andare sulle impostazioni dei mittenti specifici e cliccare su “Annulla iscrizione” in alto a destra.

Premendo questa funzione, potrai bloccare le mail provenienti da un account di cui non ti importa leggere le email, limitando la ricezione di messaggi che non ti interessano e che occupano solo spazio. In questo modo potrai anche filtrare le email che ritieni importanti e ricevere solo quelle di tuo interesse che non puoi perdere, evitando che compaiano continue notifiche di Gmail.

La tua casella di posta avrà un aspetto pulito e non ci saranno più tutti quei messaggi non letti lì a fissarti. Non dovrai cercare la mail che avevi adocchiato come un ago in un pagliaio, sarà proprio lì in alto. Prova questo trucco su Gmail e semplifica la tua esistenza lavorativa e personale. Siamo certi che ci ringrazierai. Ultimo consiglio: se effettivamente ti dovessi iscrivere ad una newsletter per ricevere un vantaggio temporaneo, dopo disattivala per non far accumulare i mittenti indesiderati.