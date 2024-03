La scoperta dello Scipionyx samniticus ha veramente sconvolto le convinzioni radicate riguardo alla fossilizzazione dei dinosauri in un territorio frammentato come l’Italia durante il periodo in cui questi magnifici rettili dominavano la Terra. Inizialmente si riteneva che un ambiente suddiviso in isole non offrisse molte opportunità per la conservazione dei resti fossili, specialmente per animali terrestri di piccole dimensioni come lo Scipionyx.

Tuttavia, la scoperta di questo piccolo teropode ha dimostrato il contrario, aprendo la strada a una ricerca più intensa di dinosauri in Italia. Questo ha portato a molteplici successi, tra cui spicca la scoperta del Saltriovenator nel 2000. Questo imponente ceratosauro, rinvenuto nel comune di Saltrio in Lombardia, ha ulteriormente consolidato il ruolo dell’Italia nella ricerca paleontologica.