Aggiornamenti un argomento che riguarda un ampia branchia di dispositivi ma soprattutto di tecnologia. Oggi ogni mezzo tecnologico è tenuto in aggiornamento per non farlo diventare obsoleto, visto i passi da gigante che ogni giorno pone sul sentiero la tecnologia. Ma la vera domanda è come si fanno ad aggiornare i dispositivi ancora sigillati?. A questo ci risponde Apple che nei suoi Apple Store sembra aver trovato un sistema.

L’idea si dovrebbe basare sul concetto di wireless così da non far in modo di aprire la confezione con all’interno il dispositivo.

Apple Store, come funziona l’aggiornamento?

La famosissima mela dopo un lungo periodo di testing in alcuni negozi statunitensi, starebbe per rilasciare il “Presto within Apple”. Nuovo sistema che darà l’opportunità ai dipendenti dei loro negozi di aggiornare gli iPhone sigillati, tramite una specie di base di ricarica.

Da quanto comunicato dal famoso Mark Gurman, giornalista molto informato per quanto riguarda casa Apple, si inizierà a diffondere il “Presto within Apple”, nei vari Apple Store verso ad aprile. Ed entro l’inizio dell’estate dovrebbe già essere presente in più di 270 negozi sul territorio americano.

Per quanto riguarda Gurman aveva già comunicato accennando questo sistema già lo scorso ottobre. In seguito alcune informazioni importanti si sono trovate in iOS 17.2. Informazioni che per quanto riguarda questo nuovo sistema di aggiornamento wireless per gli altri Apple Store esteri, si pensa possa essere adottato nei prossimi mesi.

Il sistema di aggiornamento prevede una base di ricarica dove vengono posizionate le scatole ancora sigillate degli iPhone con all’interno il dispositivo. Poi in seguito è avviato l’aggiornamento tramite l’accensione e in seguito lo spegnimento automatico del dispositivo. Il tutto normalmente sarà disponibile nei diversi Apple Store.

Normalmente questo tipo di aggiornamento semplificherà molto il tutto agli acquirenti, i quali non dovranno appena acquistato il dispositivo aggiornare il sistema operativo.