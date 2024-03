Canva, attualmente una delle più importanti ed utilizzare piattaforme per la progettazione grafica, ha annunciato una mossa strategica destinata a consolidare ancora di più la sua posizione nel mercato. La società ha, infatti, ufficialmente acquisito Affinity. Ovvero una rinomata azienda produttrice di software apprezzata da molti professionisti del settore. Tra i principali strumenti inclusi nell’ acquisizione vi saranno Affinity Designer, A. Photo e Aff Publisher, che godono di una buonissima reputazione tra gli utenti Mac e PC.

Questo accordo non solo amplia l’offerta di Canva, ma rappresenta anche una sfida diretta ai suoi concorrenti principali, in particolare Adobe. L’integrazione di Affinity con Canva promette di offrire agli utenti una gamma più ampia di opzioni di utilizzo per la progettazione grafica. Dalla modifica, all’ impaginazione e moltissimo altro ancora, che sarebbe quasi impossibile provare a citare tutto. Ciò significa quindi che la nota piattaforma, sarà in grado di soddisfare ancora di più, le esigenze di un pubblico vasto, dai creativi freelance alle grandi aziende. Non a caso la suddetta app risulta essere una delle più apprezzate e scaricate del momento.

Canva pensa ad un investimento per il futuro

Non sappiamo ancora quanto Canva abbia dovuto investire per poter acquisire Affinity, in quanto questa informazione non è stata resa pubblica. Anche se, alcune affidabili fonti interne, hanno dichiarato che si tratta di una delle operazioni più importanti della società fino ad oggi. Di conseguenza anche una delle più costose.

Tutto ciò non fa altro che consolidare l’idea già esistente di Canva, non solo come applicazione che garantisce un servizio quasi professionale, ma anche come società che mette sempre al centro dei suoi relativi aggiornamenti le richieste degli utenti . Infatti con più di 150 utenti attivi in tutto il mondo e una piattaforma disponibile in oltre 100 lingue, l’ app si conferma come una delle principali piattaforme di progettazione grafica online.