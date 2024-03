WhatsApp, la migliore applicazione sulla messaggistica istantanea presente sul mercato mondiale, è nel pieno di rivoluzionari cambiamenti.

In realtà l’app verde ha sempre, e ciclicamente, effettuato degli aggiornamenti che andassero incontro alle esigenze dei propri utenti, introducendo nel corso degli anni una serie di funzioni estremamente utili.

Tuttavia negli ultimi mesi sono in corso dei mutamenti che non riguardano solo WhatsApp, ma l’intero panorama delle big tech, come l’avanzare della tecnologia e l’introduzione del Digital Market Act (DMA) fortemente voluto dal Parlamento Europeo.

Se con il DMA si potranno scambiare dei messaggi con utenti presenti su altre piattaforme di messaggistica istantanea per promuovere l’interoperabilità, con l’integrazione della tecnologia del secolo, l’intelligenza artificiale, ci sarà un’incredibile rivoluzione.

WhatsApp integra l’intelligenza artificiale

Da quando l’intelligenza artificiale ha conquistato il titolo di tecnologia del secolo e ha fatto il suo ingresso nel mondo informatico, le aziende hanno iniziato a integrarla nelle loro piattaforme, siti web e strumenti, per migliorare ancora di più l’esperienza degli utenti.

L’azienda di Mark Zuckerberg non fa eccezione e a settembre 2023 presenta Meta AI, l’intelligenza artificiale sviluppata dalla big tech, sviluppata per essere integrata in tutte le piattaforme del colosso dei social come Facebook, Instagram e ovviamente WhatsApp.

MetaAI permetterà agli utenti di avere un assistente, di porre delle domande e generare delle immagini senza dover mai lasciare l’applicazione.

L’intelligenza artificiale non è ancora disponibile per tutti gli utenti ma chi è iscritto alla versione beta di WhatsApp ha già potuto dare un’occhiata al nuovo atteso aggiornamento.

Inoltre, se in precedenza per comunicare con l’assistente di MetaAI era necessario cercarlo tra i contatti e aprire una conversazione, adesso WhatsApp potrebbe integrare l’intelligenza artificiale direttamente sulla barra di ricerca, permettendo agli utenti di scrivere in quello spazio le domande.

Questa integrazione tra WhatsApp e AI è davvero qualcosa di rivoluzionario e gli utenti non vedono l’ora di provarlo.