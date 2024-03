WhatsApp, aggiornamento: ora puoi FISSARE in alto in chat un messaggio

Chi non l’avesse capito ancora, non ci metterà troppo tempo per farlo: è chiaro che WhatsApp vuole migliorarsi ancora. Nuovi aggiornamenti lo stanno testimoniando alla grande, a partire

Tutto ciò contribuisce ovviamente a distaccare anche le applicazioni concorrenti come ad esempio Telegram. Qualcuno credeva in passato che il colosso colorato di azzurro potesse raggiungere WhatsApp ma alla fine così non è stato, né in termini di utenti, né in termini di effettiva funzionalità.

Ora si sta parlando insistentemente di una novità in particolare, quella che concede a tutti la possibilità di non perdere di vista i messaggi più importanti.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento permette di fissare i messaggi nelle chat: è rivoluzione

I grandi miglioramenti di WhatsApp si vedono ormai con cadenza settimanale, in quanto è questa la frequenza con cui l’applicazione si aggiorna. Stando a quanto riportato dalle fonti più accreditate, il colosso della messaggistica vuole rendere molto più semplice il rapporto con i messaggi più importanti.

In tanti ricorderanno la possibilità di fissare in alto nella lista delle conversazioni le più importanti per non perderle di vista. Proprio questa possibilità è stata implementata recentemente con il passaggio da tre a cinque chat da poter fissare in alto ma ora si parla dei messaggi.

Finalmente gli utenti che hanno costantemente paura che all’interno di una chat un messaggio possa perdersi scalando in basso, hanno l’aggiornamento che desideravano. WhatsApp ha implementato la possibilità di fissare in alto un determinato messaggio in una chat singola o di gruppo.

In questo modo perdere di vista un contenuto scritto sarà impossibile, mettendolo inoltre a disposizione di tutti soprattutto quando si utilizzerà una chat di gruppo. Per fissare il messaggio, bisogna solamente tenerlo premuto e poi scegliere la voce “fissa“. In questo modo si può avere una grande comodità, ovviamente gratuita per tutti gli utenti di WhatsApp.