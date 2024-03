Ecovacs Deebot T30 Omni Pro non è un semplice robot aspirapolvere, è un concentrato di tecnologia che garantisce al consumatore finale una varietà incredibile di utilizzi, partendo dalla semplice aspirazione, sino ad arrivare al lavaggio dei pavimenti, mantenendo comunque prestazioni di qualità superiore al normale. Il plus sembra essere la nuova stazione di svuotamento, la Omni Mini, con dimensioni ridotte ed una ingegnerizzazione differente, che permetterebbe di accedere più rapidamente ai vari scompartimenti interni. Scopriamolo assieme da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

All’interno della confezione troviamo tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento del prodotto, il set comprende un robot aspirapolvere e la stazione OMNI. Il dispositivo di pulizia presenta dimensioni all’incirca allineate con quanto siamo solitamente abituati a vedere, ha una forma circolare raggiungendo 353 x 351 millimetri, con un’altezza di 104 millimetri. Quest’ultima gli permette di spostarsi senza problemi sotto divani o tavolini particolarmente bassi, senza andare ad intaccare la qualità degli spostamenti.

La stazione OMNI viene chiamata dalla stessa Ecovacs Mini, infatti è la più piccola di sempre, riuscendo comunque a garantire esattamente le stesse identiche prestazioni delle versioni precedenti. Le sue dimensioni sono di 409 x 490 x 480 millimetri, è realizzata quasi interamente in plastica (sono disponibili due colorazioni); la prima cosa che notiamo è una eleganza sopraffina, che da sempre contraddistingue la linea Omni, oltretutto essendo più bassa di quanto visto in passato, rende il posizionamento decisamente più facile in qualsiasi ambiente della casa.

Ecovacs è assolutamente consapevole della volontà degli utenti di dotarsi di un robot aspirapolvere, anche nel momento in cui lo spazio a disposizione sia poco, da qui è nata la necessità di ridurre al massimo le dimensioni della base di ricarica/svuotamento, riuscendo così a permetterne l’acquisto ad un numero maggiore di consumatori nel mondo.

Stazione OMNI Mini

Il plus di Ecovacs Deebot T30 Omni Pro è sicuramente rappresentato dalla stazione OMNI Mini, il design, come vi dicevamo nel paragrafo precedente, è più arrotondato, leggero, nell’idea di ridurre al massimo il rischio di urti (anche da parte dell’utente nei suoi spostamenti nell’ambiente). Questa è composta sostanzialmente da tre parti, inferiormente vi è l’alloggiamento del robot aspirapolvere, con la ricarica ed il tubo di svuotamento, appena sopra vi è un contenitore senza sacchetto, dove appunto viene vuotato il serbatoio interno del robot, per finire con il serbatoio superiore nel quale troviamo acqua pulita e sporca. Il design relativamente nascosto la rende ideale ad esempio per l’incasso, infatti l’ingombro è fortemente ridotto, con tutte le componenti interne facilmente raggiungibili ed estraibili dall’utente.

Ecovacs ha scelto di rendere quest’ultimo completamente trasparente, nell’ottica di facilitare il monitoraggio del livello dell’acqua, non richiedendo ad esempio l’apertura di uno sportello, oltre che fornendo un maggiore appeal estetico (ha quindi un duplice scopo: estetico e funzionale). Tale componente può assolvere a molteplici funzioni, in primis lo svuotamento automatico della polvere, in questo modo non si ha minimamente la necessità di ricorrere allo svuotamento manuale del contenitore predefinito inserito all’interno del robot. Essendo disponibile la funzione di lavaggio, nel momento in cui il dispositivo tornerà alla stazione, quest’ultima provvederà a lavare i panni con acqua calda, per riuscire così a rimuovere perfettamente tutte le impurità, per finire poi con l’asciugatura ad aria calda, al termine appunto del suddetto lavaggio.

Dall’azienda ci fanno sapere che sarà possibile acquistare come modulo opzionale, entro 3 mesi dal lancio sul mercato (essendo ancora in sviluppo), un kit di alimentazione dell’acqua, che consentirà di collegare il robot direttamente al sistema idrico, così da permettere il carico e lo scarico autonomo.

Robot aspirapolvere

Il robot aspirapolvere di Ecovacs Deebot T30 Omni Pro è un intriso di tecnologia che permette a tutti i consumatori di raggiungere un elevato livello di pulizia in ogni angolo della casa. La prima cosa che notiamo, ribaltando il dispositivo, è la presenza di una spazzola anti-groviglio (ZeroTangle), pensata appositamente per impedire che i capelli o i peli degli animali si attorciglino attorno alla grande spazzola centrale, con una resa del 100% secondo le stime di Ecovacs. Questa è composta da una struttura a doppio pettine, progettata e sviluppata da Ecovacs, che permette di far scorrere i capelli aspirati, con una accelerazione del flusso d’aria presente all’interno del condotto, le setole sono invece antistatiche a forma di V.

Con la tecnologia TruEdge è possibile raggiungere un livello di pulizia pari al 100%, grazie all’estensore del mocio a variazione continua che ritrae in modo flessibile quest’ultimo. Il tutto, combinato con la navigazione LiDAR, ed il suo algoritmo di percezione collaborativa omnidirezionale, che viene a sua volta composto da luce strutturata 3D e sensore per i bordi, garantisce la pulizia su ogni singolo bordo, con una copertura perfetta di ogni linea ed angolo della casa (lasciando uno spazio massimo di 1 millimetro).

La potenza di aspirazione raggiunge 11000Pa, con un motore ad alta velocità, riuscendo così a rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato, o tutta la polvere dai tappeti. Le ruote motrici ad alta trazione sono perfette per permettere al robot il superamento di ostacoli fino ad una altezza massima di 2 centimetri, indipendentemente dallo stato della superficie, che sia asciutta o bagnata.

Autonomia, navigazione e tecnologia

Nessun problema per quanto riguarda l’autonomia, infatti è stata integrata una batteria da 5200mAh, che garantisce un utilizzo di circa 200 minuti, riuscendo così a coprire una superficie decisamente ampia, pulendo tutta la casa, anche con una sola ricarica. Ecovacs Deebot T30 Omni Pro integra la funzione di lavaggio, data la presenza di due panni rotanti nella parte posteriore, a velocità variabile, con piena compatibilità con la maggior parte delle superfici. La tecnologia a ultrasuoni permette di riconoscere i tappeti, così da sollevare in modo automatico i panni di 9 millimetri, evitando di bagnarli o rovinarli.

La navigazione è precisa ed affidabile, grazie a TrueMapping 2.0, la mappatura dell’ambiente è rapida ed accurata, infatti può estrapolare l’intera mappa di una casa di 100 metri quadrati in soli 6 minuti, riuscendo poi a pianificare il percorso in modo preciso. Come la generazione precedente, è presente anche TrueDetect 3D 3.0, soluzione che permette al dispositivo di riconoscere ed evitare tutti gli ostacoli, adottando strategie differenti in relazione agli oggetti che incrocerà sul proprio cammino.

Ecovacs Deebot T30 Omni Pro può essere facilmente controllato dallo smartphone, che sia con sistema operativo iOS o Android poco cambia, con la presenza di widget appositi per Apple Watch. E’ presente l’assistente vocale integrato YIKO, con i tre microfoni sulla superficie, l’utente ha la possibilità di impartire ordini solo con l’ausilio della propria voce, anche sfruttando l’integrazione con i più classici Google Assistant e Amazon Alexa. Nell’eventualità in cui non fosse presente il WiFi, fondamentale per il controllo da remoto, è comunque possibile collegarsi direttamente via bluetooth al robot, così da impartire tutti i comandi del caso.

Ecovacs Deebot T30 Omni Pro vs T30 Omni: le differenze

Essendo disponibili sul mercato due modelli di Ecovacs Deebot T30 Omni, proviamo a fare chiarezza quali sono le differenze esistenti tra il T30 Omni Pro (quello da noi recensito) ed il T30 Omni base. In primis il colore, poiché la versione base è disponibile solo in Nero, mentre il T30 Pro anche Silver e Rosè.

In tutti i modelli sono presenti le tecnologie TrueEdge Adaptive Moppin e ZeroTangle (che ricordiamo essere per la pulizia al 100% dell’ambiente e la spazzola anti-groviglio), raggiungendo una potenza di aspirazione di 11000 Pa. Ciò che è assente sulla versione base è la Pulizia profonda intelligente, definita Intelligent Deep Moppin, ovvero la capacità di regolare in autonomia la tipologia di pulizia, sulla base dell’ambiente da pulire, ed anche l’assistente vocale YIKO. Tutto questo porta, ovviamente, ad una differenza nel prezzo finale di vendita, pari a circa 100 euro, infatti la versione base viene commercializzata a 899 euro, mentre per quella Pro saranno necessari 999 euro per il suo acquisto (indipendentemente dalla colorazione selezionata dall’utente finale stesso in fase d’acquisto).

Ecovacs Deebot T30 Omni Pro – conclusioni

In conclusione Ecovacs Deebot T30 Omni Pro è il robot aspirapolvere/lavapavimenti definitivo, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, a partire dalla tantissima tecnologia integrata per quanto riguarda la pulizia dell’ambiente, per finire poi con una precisione di lavaggio davvero invidiabile. Il plus è sicuramente rappresentato dalla presenza di una stazione di svuotamento/ricarica completamente rivoluzionata, ridotta nelle dimensioni, più funzionale e con la maggior parte degli scompartimenti facilmente raggiungibili dal consumatore in un tempo inferiore rispetto al passato.

Il prodotto può essere acquistato sul sito ufficiale, in uscita il 10 aprile 2024, ad un prezzo di listino di 999 euro. Tutti coloro che sceglieranno di pre-ordinarlo, potranno ricevere un coupon del valore di 100 euro, così da riuscire a pagarlo a tutti gli effetti solo 899 euro. Stesso discorso per quanto riguarda Amazon, sul più famoso sito di e-commerce in Europa, l’Ecovacs Deebot T30 Omni Pro è disponibile esattamente allo stesso prezzo, 999 euro, con un coupon di 100 euro da applicare direttamente in pagina.

In entrambi i casi è prevista una garanzia legale della durata di 2 anni dalla data d’acquisto, con ricezione a domicilio nell’esatto giorno di lancio o di disponibilità sul mercato. L’occasione ideale per riuscire a mettere le mani sul robot aspirapolvere più completo e funzionale in circolazione.