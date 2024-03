Il recente e rapido sviluppo della tecnologia in questi ultimi anni, ha notevolmente cambiato le capacità degli smartphone, soprattutto quelli di fascia alta. Quest’ultimi, al pari delle macchine fotografiche più professionali, sono diventati ormai in grado di catturare immagini straordinarie e registrare video ad alta definizione. Come risaputo, al giorno d’oggi, l’uso delle foto non si limita più alla sola condivisione sui social media. In quanto a volte, è necessario trasformarle in documenti, ad esempio per inviarle come PDF per le motivazioni più disparate.

Fortunatamente però esiste una soluzione rapida e semplice per questo, basta infatti trasformare le foto in PDF direttamente dal cellulare.

L’iter di modifica delle immagini tramite smartphone

Per effettuare questa operazione di conversione delle immagini, non è necessario aver installato sul proprio smartphone alcun tipo di software complicato o avere conoscenze tecniche avanzate. Basta utilizzare la funzione integrata disponibile su molti smartphone, come ad esempio gli iPhone. La procedura è davvero molto semplice e richiede poco tempo.

Innanzitutto, è sufficiente accedere alla galleria che è possibile trovare sul proprio dispositivo e selezionare la foto che si desidera trasformare in PDF. Una volta selezionate, basta cliccare sull’opzione di condivisione e scegliere la voce “stampa”. A questo punto, il telefono inizierà automaticamente a creare il nuovo formato del file. In pochi istanti, il documento sarà pronto per essere condiviso con chiunque si desideri, tramite qualsiasi piattaforma di messaggistica o di condivisione file.

Il tutto in maniera assolutamente semplice e veloce, che garantisce una pluralità di vantaggi per gli utenti. Infatti, questo piccolo “trucchetto”, può essere applicato in qualsiasi ambito. Non solo personale, ma anche e soprattutto professionale. In quanto la conversione non comporta alcuna perdita di qualità. La risoluzione dell’immagine, infatti, resterà esattamente la stessa, sia in caso di ulteriore invio che in caso di stampa. Cosa aspettate corregge subito a provarla. Per altre informazioni di questo tipo e molto altro ancora, restate sintonizzati sulle nostre pagine!