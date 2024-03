Google sta procedendo all’aggiornamento delle sue applicazioni ed ora è arrivato il turno del widget “Riepilogo”, il quale ha ricevuto un cambiamento peculiare che da molto da pensare, il widget adesso si presenta con un nome diverso: nel dettaglio, sparisce il termine ”Assistente” come anche ogni riferimento a Google Assistant.

La descrizione presente nell’aggiornamento lascia aperte ancora più domande, infatti presenta la dicitura “Riepilogo ti mostra quello che ti serve, al momento giusto” la quale suggerisce che Google non solo non lo considera più come un’estensione, bensì sottolinea anche la scomparsa ad ogni riferimento all’assistente, segnale che forse presto quest’ultimo sarà rimpiazzato da Gemini.

Un probabile addio

Si tratta dell’ultimo aggiornamento che lascia preludere che probabilmente in un futuro non troppo lontano assisteremo all’arrivo di Gemini al posto dell’assistente, una scelta a dir poco comprensibile dal momento che tutti i maggiori produttori stanno attrezzandosi per integrare gli assistenti all’interno dei loro software basandoli sulle IA generative di cui sono proprietari, anche Apple programma di aggiornare Siri con l’IA in futuro.

Nel dettaglio dunque Gemini è il maggiore candidato dal momento che sta vedendo un’integrazione profonda in ogni servizio di Google, come ad esempio Google One, ciò dunque lascia ben capire che l’azienda si stia attivando per rendere Gemini il substrato fondante di ogni sua tecnologia da offrire gli utenti, in tal contesto non è assurdo pensare che Google voglia rendere Gemini l’assistente di default.

Dunque non rimane che attendere, al momento Gemini è disponibile sulla sua apposita piattaforma e ricordiamo che ha l’editing di immagini generativo in stand by a causa di alcuni problemi di generazione che portavano alla produzione di immagini storicamente sbagliate, ciò non toglie che allo stato attuale è uno dei chatbot più aggiornati presenti online e offre funzionalità in grado di rivaleggiare tranquillamente con il ben più collaudato ChatGPT.