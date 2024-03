Apple: aggiornamento del sistema per gli iPhone ancora confezionati

La Apple annuncia l’imminente introduzione di un nuovo sistema di aggiornamento per i suoi famosi smartphone. Gli utenti che acquisteranno un iPhone potranno aggiornarli tramite il “Presto within Apple” mentre saranno ancora sigillati nelle confezioni di vendita direttamente presso gli Apple Store.

Mark Gurman di Bloomberg ha spiegato che il sistema “Presto within Apple” sarà lanciato a partire da aprile in molti degli Store. La società ha come obiettivo quello si rendere disponibile questa tecnologia in più di 270 negozi negli Stati Uniti prima che l’estate abbia inizio.

Come funziona il nuovo sistema di aggiornamento wireless Apple

Il nuovo sistema di aggiornamento è dotato di una tecnologia wireless e prevede che l’utente usi un dispositivo simile a un pad di ricarica. Il funzionamento è pressocché identico. Basterà posizionare le scatole ancora chiuse degli iPhone su di essi e il processo di aggiornamento verrà avviato. Solo ponendolo sul “Presto within Apple”, lo smartphone si accenderà, il software sarà caricato ed installato, poi si spegnerà in automatico, il tutto senza neanche dover rimuovere la pellicola esterna.

Tale soluzione sfrutta tecnologie come MagSafe per accendere gli iPhone presenti nelle confezioni ed applicare il processo graduale. Il sistema semplificherà l’acquisto degli smartphone negli store Apple e consentirà agli utenti di non doversi preoccupare di dover aggiornare i dispositivi una volta arrivati a casa. Gli store stessi si occuperanno di aggiornare tutti i prodotti in magazzino man mano che verranno condivise nuove versioni di iOS. Attualmente gli iPhone vengono spediti dagli stabilimenti cinesi con l’ultima build disponibile quando si è conclusa la produzione. Al momento dell’acquisto però potrebbe già essercene una nuova e “Presto within Apple” risolve questo intoppo.

Grazie al sistema, Apple dimostra ancora una volta la sua costante ricerca di innovazione come azienda tecnologica, ponendosi una spanna sopra i suoi competitor. Non è un caso che molti utenti preferiscano acquistare un iPhone piuttosto che un altro smartphone avendo così tanti vantaggi a disposizione.