Una nuova rivoluzione visiva sta vedendo Instagram come principale protagonista. Il celebre social media di Meta, continua a ridefinire il modo in cui ci connettiamo e ci esprimiamo online. Con oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, l’app è diventa un vero e proprio punto di riferimento per la condivisione di momenti, pensieri e emozioni attraverso immagini e video.

Di recente, però, l’introduzione di un particolare aggiornamento, in apparenza non molto significativo, sta invece catturando l’attenzione. Stiamo parlando della possibilità di introdurre le spiritose GIF anche nei commenti. Questa funzionalità era stata annunciata da Meta quasi un anno fa, ma solo ora sta iniziando a prendere piede e a raggiungere un vastissimo numero di acclamazioni. In quanto offre l’opportunità di dare ancora più libero sfogo alla propria creatività, oltre che a personalizzare e rendere più divertenti ed intuitive le interazioni tra le persone tramite social. Un cambiamento graduale, ma a dir poco, notevole.

Instagram, cosa cambia dal punto di vista funzionale

I profili Instagram che accedono alla piattaforma da dispositivi Android o iOS potranno notare la presenza di un pulsante aggiuntivo nell’interfaccia dei commenti, il pulsante GIF. Cliccando su di esso, si apre un vasto mondo di possibilità creative attraverso Giphy, una delle più grandi librerie di GIF animate, di proprietà di Meta dal 2020.

Sarà quindi possibile selezionare e scrollare tra una vastissima quantità di file diversi e di tutti i tipi. Attraverso la ricerca manuale o il meccanismo di suggerimento automatico. Una volta effettuata la propria scelta, il commento verrà pubblicato con l’immagine animata

desiderata. Si tratta senz’altro di un’innovazione significativa che segna un cambiamento importante nel modo in cui le persone interagiscono tra loro. Tale aggiornamento sarà presto disponibile su qualsiasi tipo di dispositivo, Android e iOS. Non ci resta che attendere il suo lancio ufficiale e iniziare a provare in prima persona questa divertente novità.