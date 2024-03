WhatsApp: come creare sticker personalizzati in pochi passi

Gli sticker sono ormai da noi utilizzati più delle parole per esprimere pensieri ed opinioni ai messaggi che riceviamo su WhatsApp. Cosa c’è di meglio che un gattino con la bocca spalancata per dimostrare di essere sotto shock? Niente di niente. Aggiungono vivacità, personalità e sono anche tremendamente utili quando non si ha tempo di rispondere con un testo o un audio.

Gli sticker su WhatsApp sono già compresi tra le funzionalità, ma possono anche essere creati autonomamente, personalizzandoli e persino utilizzando i nostri amici a quattro zampe o la nostra faccia. Che si stia usando uno smartphone Android, un iPhone, WhatsApp Web, esistono metodi appositi per ogni dispositivo per poter realizzare il proprio pacchetto di sticker da zero.

Sticker su WhatsApp: gli step per realizzarli

Quando si tratta di creare sticker da una foto, sia su Android che su iPhone, è possibile utilizzare diverse applicazioni, alcune gratis altre a pagamento, dipende da ciò che si sceglie. Spesso queste app sono in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per ritagliare figure in pochi secondi e generare sticker, a cui poi possono essere aggiunti dettagli come testi, emoticon, disegni.

Gli sticker devono rispettare alcune linee guida stabilite da WhatsApp, come lo sfondo trasparente, le dimensioni che non devono superare una grandezza di 512×512 pixel e un peso inferiore a 100 kilobyte. Le dimensioni delle immagini originali devono essere inoltre pari a 96×96 pixel e sempre inferiori ai 50 kilobyte. Per gli utenti Android e iPhone, un’applicazione papabile è Sticker Maker Studio, scaricabile semplicemente recandosi su Google Play Store e App Store. Dopo aver installato l’app, si possono subito creare nuovi adesivi, aggiungendo almeno tre sticker per pacchetto e personalizzandoli con la propria fantasia.

Utilizzi spesso WhatsApp dal PC e vuoi generare da lì i tuoi adesivi? Puoi usare un software di grafica come Gimp. Dopo aver creato lo sticker, puoi esportare l’immagine in PNG e inviarla in chat. E tu sei più una persona da testo, da audio o da adesivi?