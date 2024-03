Utenti di Spotify in fermento per il lancio di una delle funzioni più attese di sempre. Con l’installazione dell’ultimo aggiornamento, in molti hanno notato con gioia l’arrivo del tanto desiderato Miniplayer. Lo strumento permette di accedere alla propria riproduzione musicale senza interrompere l’ascolto e continuando a svolgere qualsiasi altra attività in contemporanea. C’è solo un piccolo intoppo. Attualmente il nuovo strumento di Spotify non è accessibile a tutti, ma solo agli abbonati Premium.

Arriva finalmente il Miniplayer di Spotify

Le prime indiscrezioni che circolano online rilevano che lo strumento è stato realizzato con lo scopo di essere funzionale e allo stesso tempo discreto. Attivarlo è molto semplice, basta cliccare sull’icona quadrata nell’angolo destro in basso dell’app desktop. Subito dopo il il Miniplayer viene mostrato automaticamente in una finestra mobile che può essere spostata o ridimensionata a seconda delle esigenze degli utenti.

Il nuovo Multiplayer di Spotify sarà dotato di tutti i controlli essenziali. Tra questi troviamo riproduzione/pausa, cambio traccia, il volume e le informazioni relative alla traccia che stiamo ascoltando compreso il nome e la copertina dell’album o del podcast. Il Multiplayer presenta anche forme diverse. Può assumere la forma di una piccola barra, di un rettangolo, oppure di un quadrato. In particolare, la versione rettangolare è perfetta per la visualizzazione dei video, contenuto che è stato da poco introdotto su Spotify.

Grazie a questa funzione gli utenti non saranno più costretti ad utilizzare app di terze parti per poter ottenere questo tipo di supporto per la propria riproduzione. L’intera community ha reagito con entusiasmo a questa novità soprattutto considerano che le prime richieste a riguardo erano state presentate già nel 2019.

È importante sottolineare che questo strumento non andrà a sostituire la finestra principale di Spotify. Gli utenti potranno aprirlo e chiuderlo ogni volta che si vuole senza alcun tipo di vincolo. Un vantaggio da non sottovalutare. Come abbiamo già detto, la nuova funzione è disponibile solo per gli abbonati Premium. Non è però da escludere che in futuro possa essere resa disponibile anche per gli utenti che accedono a Spotify tramite il piano gratuito.