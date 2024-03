OFFERTA Amazon: Mouse e tastiera wireless ad un PREZZO RIDICOLO

Amazon ti propone solo oggi un’irresistibile promozione sul set mouse e tastiera wireless Logitech! Questo kit di dispositivi ti permetterà di cambiare totalmente il modo in cui usi il tuo computer.

Grazie alla tecnologia SilentTouch, potrai avere una sensazione di digitazione con ben il 90% di rumore in meno, senza quel fastidioso click nelle orecchie. Ciò significa che potrai lavorare nel silenzio se preferisci e senza disturbare chi ti circonda. La tastiera è dotata di 8 tasti di scelta rapida e di un tastierino numerico che ti consentiranno di inserire parole e numeri con facilità e velocità. I comandi rapidi ti serviranno per accedere con un solo tocco alle funzioni base come riproduzione/pausa, al controllo del volume o anche per disattivare l’audio, potrai scegliere tu cosa farne.

Kit tastiera e mouse: un due in uno ergonomico e pratico

Il design sagomato e il formato portatile della tastiera ti regalano un comfort pazzesco. In soli 3 secondi potrai connettere mouse e tastiera al pc grazie al ricevitore che possiede dimensioni piccolissime per non darti alcun fastidio. Questo consente una connessione wireless fino alla bellezza di 2,4 GHz e un raggio d’azione di ben 10 metri (anche se chi usa a 10m di distanza una tastiera?).

Sia il mouse che la tastiera sono compatibili con Windows o ChromeOS. La loro configurazione è molto semplice grazie al sistema di connessione plug-and-play che non richiede l’utilizzo di ulteriori driver. Entrambi i dispositivi presentano un design a prova di acqua, caffè o qualsiasi liquido. Essi hanno inoltre tasti durevoli e, per quanto riguarda la tastiera, piedini regolabili in altezza per poterla inclinare come meglio si vuole.

La batteria della tastiera dura 36 mesi, mentre quella del mouse 18 mesi, il che significa ore, se non anni, di lavoro o svago senza doverle sostituire. E il prezzo del kit? Attualmente in promozione su Amazon a soltanto 25,99€! Non perdere questa incredibile offerta, approfitta dell’ultimo giorno dell’iniziativa di promozioni per la Festa di Primavera. Ti consigliamo di dare una bella occhiata anche alle altre offerte prima che terminino!