Dall’introduzione della Banda Larga, il modo di comunicare e di scambiare dati è cambiato drasticamente, anche in termini di velocità. Recentemente la FCC ha cambiato la concezione di Banda Larga, portando la soglia minima a 100 Mbps in Download e 20 Mbps in Upload. Un cambiamento notevole e perfettamente coerente con l’evoluzione delle necessità odierne.

L’evoluzione e l’importanza della Banda Larga

La Banda Larga è oramai un componente essenziale nella vita quotidiana, ma non è sempre stato così, anche perché inizialmente si possedevano esigenze diverse. Una sua prima forma è iniziata ad apparire tra gli anni ’60 e ’80. Attraverso linee telefoniche e modem a 300 bps, divenne infatti possibile trasferire dati a lunga distanza. Tuttavia, gli anni più importanti sono stati senza dubbio gli anni ’90 e 2000. Grazie alle tecnologie DSL e ai modem dial-up, appunto, si è potuto vedere una rapida crescita dei primi servizi di Internet e le prime alte velocità. Ad oggi, la Banda Larga è essenziale per usufruire dei tantissimi servizi online, tra cui, streaming video ad alta definizione e il lavoro remoto.

Talmente essenziale che si è dovuto stabilire una soglia minima per garantire il funzionamento ottimale di questi servizi. Infatti, già nel 2015 la Federal Communications Commission ha aumentato lo standard a 25 Mbps in Download e 3 Mbps in Upload. Recentemente lo standard è stato quadruplicato, passando ad una soglia minima di 100 Mbps in Download e 20 Mbps in Upload. Decisione che è stata presa in seguito a diversi fattori, come i nuovi standard adottati dalla Broadband Equity Access and Deployment e dall’Universal Service Fund. Ma anche dai dati emersi della Broadband Data Collection. Secondo questo documento, infatti, 24 milioni di americani non avevano accesso alla broadband. Mentre 45 milioni non avevano accesso ad una connettività fissa da 100/20 e nemmeno una connettività 5G-NR da 35/3 Mbps.

Mentre in Italia non tutti possiedono un collegamento in fibra ottica. In America, è stato stabilito un obiettivo a lungo termine di 1 Gbps in Download e 500 Mbps in Upload per la connessione a Banda Larga.