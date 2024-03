Il ruolo strategico delle partnership nel settore dell’intrattenimento e della trasmissione di eventi sportivi è evidente nel recente annuncio dell’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, riguardante il prolungamento dell’accordo con DAZN per la presenza dell’applicazione della piattaforma su TIMVision. Questa dichiarazione è stata fatta durante una conferenza stampa, dove Labriola ha discusso dei dettagli dell’accordo e delle prospettive future.

Labriola ha sottolineato che, nonostante i dettagli specifici siano attualmente oggetto di finalizzazione e non possano essere divulgati a causa di questioni di riservatezza, TIM e DAZN stanno lavorando per garantire una collaborazione continua. Ha suggerito che l’accordo sarà significativamente differente dal precedente, ma ha confermato che il suo valore e la sua durata saranno resi noti pubblicamente al momento opportuno.

Continua l’accordo tra DAZN e TIMVision

Secondo fonti non ufficiali, l’accordo in questione dovrebbe estendersi per un periodo di cinque anni. Questo significa che DAZN manterrà la sua presenza su TIMVision fino alla stagione 2028/29, coincidendo con la scadenza dei diritti televisivi della Serie A che DAZN ha acquisito di recente in co–esclusiva con Sky.

I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati confermati ufficialmente. Mentre l’accordo precedente valeva 340 milioni di euro all’anno per il triennio 2021/24, le voci non confermate suggeriscono che il nuovo accordo potrebbe comportare un corrispettivo annuale di circa 50 milioni di euro da parte di TIM a DAZN. In questo modo il totale arriva a 250 milioni di euro per l’intera durata del contratto. Questo rappresenterebbe una significativa riduzione rispetto al contratto precedente.

L’importanza di queste partnership nel panorama televisivo è evidente anche considerando le recenti mosse di DAZN nel mercato italiano. La società ha recentemente lanciato una versione gratuita della sua piattaforma, offrendo accesso a determinati contenuti senza la necessità di un abbonamento. Questo movimento potrebbe riflettere una strategia più ampia per raggiungere una base più ampia di spettatori. In questo modo, mantenendo anche la propria rilevanza nel mercato in continua evoluzione dei media digitali.

L’annuncio del prolungamento dell’accordo tra TIM e DAZN sottolinea l’importanza delle partnership strategiche nel settore dell’intrattenimento e dei media. Mentre i dettagli specifici dell’accordo devono ancora essere confermati ufficialmente, è chiaro che entrambe le parti stanno lavorando per garantire una collaborazione continua. In questo modo sarà possibile soddisfare le esigenze dei consumatori e mantenere la competitività nel mercato in rapida evoluzione dei media digitali.