L’Impastatrice Philips PastaMaker Serie 7000, in super promozione su Amazon, rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica. Grazie al suo innovativo sistema ProExtrude, che prevede un motore potente, una robusta pala di mescolamento e un pannello frontale in metallo, è in grado di raggiungere risultati altamente professionali. Indipendentemente dalla vostra esperienza in cucina. Questa macchina infatti assicura ogni volta una base di impasto precisa e uniforme.

Grazie alla sua tecnologia di pesatura automatica, la PastaMaker è in grado di pesare la farina e di indicare la quantità precisa di liquido da aggiungere. Semplificando notevolmente il processo di preparazione della pasta. In più, le parti lavabili in lavastoviglie rendono il processo di pulizia un gioco da ragazzi, che non vi ruberà troppo tempo.

Impastatrice Philps: personalizzazione senza limiti

Utilizzando l’impastatrice Philips, avrete la possibilità di scegliere tra una grandissima quantità di ingredienti per personalizzare la pasta esattamente come desiderate e in base alle proprie esigenze. Dalla preparazione di impasti senza glutine, con ingredienti alternativi o arricchiti con coloranti naturali, l’unico limite sarà la vostra creatività.

La macchina PastaMaker Serie 7000 include otto trafile intercambiabili inclusi. E’ quindi in grado di preparare una grande varietà di formati di pasta. Tra cui spaghetti, penne, fettuccine, lasagne e molto altro ancora. La vostra cucina si trasformerà in un vero e proprio laboratorio culinario. Basterà versare gli ingredienti e lasciare che la macchina svolga il suo lavoro in maniera completamente automatica. Infatti, l’impastatrice Philips si classifica come l’accessorio ideale per chiunque ami la pasta fatta in casa ma non ha molto tempo da dedicare alla sua preparazione.

Ma non è tutto, la PastaMaker Serie 7000 si adatta perfettamente a qualsiasi stile di cucina, con il suo design elegante e resistente. In più, grazie alla custodia integrata per la trafila e il cavo di alimentazione, sarà possibile azionare e lavorare con la macchina senza creare troppi ingombri o rischiando di sporcare troppo. Oltre a preparare pasta fresca, potrete dedicarvi anche alla preparazioni di altri tipi di impasti. Come quello per la pizza, il pane, i biscotti e molto altro ancora.

Contenuto della confezione

Una volta acquistata, all’interno della confezione troverete 8 forme di trafila i, un misurino e un set di pulizia. La PastaMaker include tutto il necessario per iniziare a sperimentare e creare deliziosi piatti di pasta fatta in casa. Disponibile su Amazon con uno sconto del 6%, avrete la possibilità di acquistarla al vantaggioso prezzo di 219.99 euro. Un’occasione da non lasciarsi scappare !