Iliad, SORPRESA gratis nelle Flash fino a 200 GB con tutto senza limiti

Di solito le offerte appartenenti alla gamma Flash vengono lanciate singolarmente e per un periodo di tempo limitato, ma in questo caso le discrepanze con l’abitudine di Iliad sono due. In primo luogo il gestore ha deciso di prorogare la Flash 200, cosa mai successa prima d’ora. In secondo luogo, come detto, è arrivata la Flash 150 a fungere da spalla.

Detto ciò, avvenendo ai contenuti presenti all’interno di queste straordinarie offerte mobili, c’è davvero tutto quello che si desidera. Minuti, messaggi e giga in grande quantità possono far felice chiunque abbia bisogno di cambiare aria. Fino agli inizi di aprile sono ampiamente disponibili sul sito ufficiale.

Iliad ha distrutto la concorrenza: sono disponibili insieme le due Flash

Partendo con la prima offerta, quella che ha scritto pagine importanti nella storia recente di Iliad, ecco a tutti la Flash 200. Questa soluzione mobile che ogni mese garantisce minuti e messaggi senza limiti verso chiunque, offre al suo interno anche 200 giga in rete 5G gratis. Il prezzo mensile equivale a 9,99 € per sempre, stesso costo dell’attivazione, da pagare ovviamente solo la prima volta.

La seconda soluzione disponibile ora sul sito ufficiale è la Flash 150, con minuti e messaggi senza limiti verso tutti ma con 150 giga in 4G. Al prezzo di 7,99 € al mese per sempre è una delle offerte più vantaggiose del web.

Entrambe le offerte saranno disponibili fino all’inizio di aprile. La prima concede qualche opportunità in più, avendo a disposizione il 5G gratis tutti i mesi e per sempre ma anche la possibilità di accedere ad un’altra offerta con uno sconto. Chi sceglie la Flash 200 o una qualsiasi altra offerta di Iliad che costi 9,99 € al mese, può beneficiare dell’offerta in fibra ottica a 19,99 € al mese per sempre.

Tornando al 5G, questo è disponibile ovviamente solo per chi ha un dispositivo compatibile con questo standard di rete.