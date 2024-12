Apple, il futuro HomePod potrebbe avere uno schermo OLED da 6-7 pollici

Apple sarebbe al lavoro su una nuova versione del suo HomePod, dotata per la prima volta di un display OLED. La notizia arriva dal quotidiano coreano SE Daily, secondo cui Tianma, un produttore cinese di schermi, sarebbe stato scelto come fornitore esclusivo. Il lancio del dispositivo è previsto per il 2025.

Un HomePod diverso dal solito per Apple

Il nuovo HomePod potrebbe trasformarsi in un hub per la casa intelligente, grazie a un display tra i 6 e i 7 pollici. Questo permetterebbe un’interazione più avanzata rispetto ai modelli precedenti, rendendolo un punto di controllo centrale per le funzionalità smart home. Da anni si ipotizza un HomePod con schermo, e ora queste idee sembrano concretizzarsi. Nel 2021, infatti, erano emerse indiscrezioni su prototipi con caratteristiche innovative, come display mobili o bracci robotici.

Perché Tianma e cosa cambia nel mercato

La scelta di Tianma rappresenta una novità significativa. Per la prima volta, un fornitore cinese avrebbe il monopolio nella produzione di OLED per un prodotto Apple. I pannelli utilizzati dovrebbero essere basati su tecnologia LTPS, meno avanzata ma più economica rispetto agli OLED LTPO. Questo potrebbe consentire ad Apple di mantenere un prezzo competitivo, evitando di rendere il dispositivo troppo costoso.

Da tutto ciò verrebbe fuori anche un grande passo avanti nel mondo degli OLED. Qui in genere a tenere in mano le redini sono i produttori coreani come BOE e CSOT. I fornitori cinesi stanno aumentando la loro presenza grazie a soluzioni innovative e prezzi più bassi.

L’obiettivo di Apple, almeno per il primo periodo, non punterebbe a grandi numeri. Secondo quanto riportato infatti, con la produzione che dovrebbe equivalere a 500.000 unità prodotte per la seconda parte del 2025, si riuscirebbe a compiere un passo strategico.

La volontà del colosso di Cupertino è quella di rafforzare la sua posizione nel mondo smart home, offrendo così concorrenza a colossi del calibro di Amazon e Google.