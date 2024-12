FIAT 500 e Stellantis: il futuro di Mirafiori prende forma

Stellantis ribadisce il proprio impegno verso Mirafiori, uno stabilimento storico per Torino e l’Italia. Il lancio della nuova FIAT 500 Mild Hybrid, previsto per novembre, è solo il primo step. Tale modello, basato sulla 500 elettrica, garantirà una produzione annua di circa 100 mila vetture. Il rilancio di Mirafiori non si fermerà qui. Stellantis sta già lavorando alla prossima generazione della FIAT 500, attesa per il 2032. Questa strategia assicura stabilità e lavoro per gli anni a venire. È la risposta definitiva ai dubbi sul futuro dello stabilimento? Oltre alla 500, Mirafiori continuerà a svolgere un ruolo chiave nella produzione e nella strategia del Gruppo. Stellantis dimostra di voler puntare su Torino come centro nevralgico per il proprio sviluppo in Europa.

Mirafiori non è solo FIAT 500

Mirafiori si sta trasformando in un hub strategico per Stellantis, oltre la produzione della FIAT 500. Il Gruppo ha infatti localizzato qui l’ente dei veicoli commerciali Pro One e tutta l’organizzazione europea. Questo rafforza il ruolo dello stabilimento nella visione industriale globale. In vista del prossimo Tavolo Stellantis, previsto per il 17 dicembre, l’azienda riaffermerà il proprio impegno verso l’Italia. Con il supporto del Governo, Stellantis prevede di consolidare l’Italia come secondo mercato europeo entro il 2029. Il rilancio di Mirafiori rappresenta un segnale importante per i dipendenti e il territorio. È una scommessa su innovazione, lavoro e crescita sostenibile. Stellantis conferma che non ci saranno chiusure, ma un chiaro piano di sviluppo. Il futuro di Mirafiori sembra più solido che mai. Riuscirà Stellantis a mantenere le promesse e consolidare Torino come pilastro del suo successo?

