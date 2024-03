Play Store di Google, le app e i giochi a pagamento sono GRATIS ora

Più volte è capitato che nel Play Store di Google ci siano state delle offerte interessanti da prendere al volo. Ovviamente queste riguardano applicazioni e giochi di vario genere che possono servire come non servire al pubblico. Spesso quando una persona però decide di non scaricare un titolo a pagamento lo fa per non spendere dei soldi, ma oggi la situazione sta per cambiare.

Proprio all’interno del famosissimo market riservato agli utenti Android, ci sono dei titoli che solo per qualche giorno risulteranno gratuiti. Questa iniziativa è un’abitudine da parte di Google, soprattutto con cadenza settimanale. Tra giochi ed applicazioni di gran livello, c’è un grande elenco che abbiamo preferito scremare per conferirlo ai nostri utenti.

Direttamente dalla lista si potrà scegliere il titolo a pagamento da scaricare gratis e andare subito sulla pagina ufficiale per il download. Ovviamente tutti i giochi e tutte le applicazioni incluse nell’elenco sono stati controllati minuziosamente per evitare problemi legati a virus e quant’altro.

Play Store di Google: gli utenti Android possono scaricare gratis questa lista di titoli

Il consiglio ovviamente è quello di fare presto in quanto la promozione potrebbe essere valida solo per qualche giorno o qualche ora. Un altro consiglio molto importante che potrebbe essere fondamentale del futuro e di scaricare ugualmente tutto. Esatto, anche i titoli che all’apparenza non vi occorrono vanno scaricati e magari in un secondo momento cancellati. Conquista pratica, l’utente Android si assicurerà quei titoli anche per il futuro qualora dovessero servirgli e ovviamente gratis. L’account Google viene memorizzato e ricordato per aver scaricato gratuitamente quei giochi o quelle applicazioni ed è per questo che in futuro, qualora dovessero servire, saranno riproposte gratis pur essendo tornate a pagamento.

Venendo ai download, ecco la lista al completo con diversi titoli che possono tornare utili per tutti i giorni o semplicemente per lo svago. Dalla prossima settimana ci saranno tante nuove offerte interessanti ma nel frattempo queste sono le migliori: