L’arrivo dei Galaxy S25 a gennaio 2025 potrebbe rappresentare un momento fondamentale per la tecnologia di ricarica wireless nel mondo Android. Per la prima volta, Samsung adotterà lo standard Qi2, sviluppato dal Wireless Power Consortium (WPC). Anche se introdotto nel 2023, il Qi2 è stato poco sviluppato nei dispositivi Android. I GalaxyS25 saranno infatti i secondi smartphone con il robottino verde a integrarlo, dopo l’HMD Skyline, presentato appena lo scorso luglio.

Galaxy S25: efficienza e praticità al centro del Qi2

Questo ritardo nel settore contrasta con Apple. Quest’ ultima infatti già dal 2020, con la serie iPhone 12, ha lanciato il sistema MagSafe. La ricarica wireless magnetica offerta dal Qi2 punta però non solo a colmare il divario, ma anche a migliorare l’esperienza d’uso. Ciò perché i magneti garantiscono un perfetto allineamento tra dispositivo e supporto di ricarica. Arrivando a risolvere problemi come i mancati avvii o il surriscaldamento, che danneggiano le batterie nel lungo termine. Tuttavia, la potenza di ricarica rimarrà limitata a 15watt, come nei modelli Galaxy S24 Ultra.

La tecnologia Qi2 non è una semplice evoluzione in termini di potenza, ma una vera e propria rivoluzione per efficienza e sicurezza. Con il sistema di allineamento magnetico, il calore generato durante la ricarica è notevolmente ridotto. Così da preservare le batterie da un invecchiamento precoce. Anche la precisione nell’allineamento garantisce un’esperienza senza errori, migliorando la comodità per l’utente.

Nonostante i 15watt siano meno impressionanti rispetto ai 50 watt offerti da sistemi proprietari di Oppo e OnePlus, Samsung punta su una combinazione di affidabilità e innovazione. Questo approccio potrebbe infatti dare un impulso decisivo alla diffusione dello standard Qi2. Insomma, grazie alla sua leadership di mercato, Samsung potrebbe convincere altri produttori Android a integrare questa tecnologia, rendendola lo standard del futuro.

La ricarica wireless magnetica non è più una semplice comodità, ma una soluzione che promette di trasformare l’esperienza quotidiana di ognuno. Riducendo errori e migliorando la sicurezza energetica.