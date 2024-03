Amazon PROMO: Videocamera di sicurezza al 50% DI SCONTO

Trovare una videocamera di sicurezza che funzioni come vogliamo e che sia conveniente può spesso rivelarsi difficile. Con tutte le opzioni che gli store propongono, è difficile individuare proprio il dispositivo che riesca a darci un equilibrio tra prezzo e funzionalità utili per monitorare la propria casa. Non sai proprio cosa comprare? Approfitta ora dell’incredibile offerta su Amazon sulla videocamera di sicurezza Blink Outdoor, disponibile con uno sconto del 50%! Questa camera innovativa è la soluzione perfetta per controllare la tua abitazione sia di giorno che notte. Potrai finalmente fare sogni tranquilli sapendo che la tua famiglia è in sicurezza.

Videocamera HD e senza fili: la Blink Outdoor su Amazon è ciò che aspettavi

La Blink Outdoor è una videocamera senza fili in HD, alimentata a batteria, funzionante in qualsiasi momento della giornata grazie alla visione notturna a infrarossi. Attraverso la sua lunga autonomia, che può durare fino a due anni tramite le due batterie AA al litio già incluse, non dovrai preoccuparti mai di perdere improvvisamente il segnale o di ricaricarla.

La videocamera è stata progettata dall’Outdoor per resistere a qualunque condizione meteorologica, sia al sole che alla pioggia e può essere installata all’interno e all’esterno. Dopo la configurazione, riceverai delle notifiche sullo smartphone nel caso in cui la camera dovesse rilevare del movimento nella zona sorvegliata. Inoltre, dall’app Blink Home Monitor puoi personalizzare le zone della casa in modo da farti avvisare solo quando necessario. Grazie alla funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app puoi vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale. L’istallazione (per chi proprio non è adatto al fai da te) non richiede l’aiuto di alcun professionista, facendo risparmiare. In pochi passaggi la videocamera sarà esattamente dove volevi posizionarla, ti basterà solo seguire le istruzioni nel manuale.

La videocamera Blink Outdoor è compatibile con Alexa, il che significa che puoi controllare la tua casa con la voce tramite altri dispositivi. Il sistema ti da anche l’opzione di salvare e condividere i video tramite il Sync Module 2 o una chiavetta USB (che però non sono inclusi nella confezione). In alternativa puoi provare gratuitamente il Cloud Blink per 30 giorni.

Proteggi la tua casa con la videocamera di sicurezza Blink Outdoor. Comprala su Amazon adesso al prezzo speciale di 44,99€ risparmiando il 50% del costo originale.