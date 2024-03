Offerte Play Store, gratis per gli utenti Android app e giochi a pagamento

In molti hanno certamente desiderato ameno una volta ottenere app e giochi a pagamento gratuitamente sul proprio smartphone Android. Finalmente oggi potrebbe essere quel giorno, siccome all’interno del Play Store di Google, si possono trovare diversi titoli selezionati e a pagamento che sono temporaneamente gratuiti. Bisogna ovviamente sbrigarsi però: l’offerta potrebbe non durare a lungo.

Ci sono diversi titoli che spesso possono risultare interessanti ma essendo a pagamento lasciano che l’utente perda interesse. Oggi però c’è una situazione alquanto interessante che riguarda tutti coloro che hanno uno smartphone o un dispositivo Android.

Play Store di Google: ecco tanti titoli a pagamento da scaricare ora e gratis

Scaricare questi titoli direttamente dal Play Store è semplicissimo per ogni utente Android. La procedura è facile da portare a termine: occorre solo seguire i link forniti qui sotto nella lista per accedere direttamente ai giochi e alle app gratuiti nel Play Store.

Una volta all’interno della pagina del gioco o dell’app scelta, bisogna solo controllare le informazioni e assicurandosi che si tratti del contenuto desiderato. Infine basterà premere il pulsante “Scarica” per avviare il download immediatamente.

Ecco infine la lista dei titoli a pagamento gratuiti disponibili oggi sul Play Store per gli utenti con uno smartphone Android:

Da ricordare che questa offerta è temporanea, quindi bisogna cogliere al volo l’opportunità per godersi app e giochi gratuitamente. A partire dalla prossima settimana potrebbero arrivare tanti nuovi titoli interessanti ma nel frattempo bisogna non lasciarsi scappare questi. Ovviamente non c’è nulla di paragonabile al Play Store quando si tratta di offerte del genere. I market di altri sistemi operativi non hanno a disposizione tutti questi contenuti e soprattutto quelli a pagamento non li rendono gratuiti.