TIM, le migliori offerte di marzo 2024 con 150 GIGA al mese

Quando un qualsiasi cliente desidera avere tutto, non può fare altro che riferirsi a TIM come si è visto durante l’ultima fase del 2023. È proprio in quel momento che il gestore italiano ha deciso di accelerare, riportando dalla sua parte anche gli utenti scappati via poco tempo prima.

Piene di contenuti ma soprattutto con un regalo molto interessante, le due Power sono già che ci voleva per avere qualità e quantità a prezzo conveniente. In basso ci sono tutti i dettagli.

TIM ha proposto ancora le Power fino a 150 giga in 4G ogni mese

Dopo aver visto anche Vodafone riprendere quota negli ultimi mesi, TIM non ha voluto essere da meno. Il gestore italiano ha messo ancora una volta in circolazione le sue opportunità migliori, quelle piene di contenuti e che offrono anche un regalo.

Tenere a bada TIM quando si tratta di recuperare utenti è diventato impossibile proprio per via della sua potenza assoluta. Riuscire a dominare il mercato pur avendo i prezzi leggermente più alti della concorrenza è impensabile eppure questo gestore ci riesce.

La prima offerta degna di nota è sicuramente la prima, ovvero la Power Iron. All’interno di questa soluzione si possono trovare i migliori contenuti con minuti ed SMS senza limiti verso tutti e con 100 giga in 4G. Basta pagare solo 6,99 € al mese.

Nel caso della seconda offerta, la Power Supreme Web Easy, TIM offre minuti e messaggi illimitati ma con 150 giga sempre in rete 4G. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese.

Queste due offerte sono disponibili solo ed esclusivamente per alcune persone che provengono da alcuni gestori. Chi ha un provider virtuale, può tranquillamente sottoscrivere queste promo, così come chi proviene da Iliad.

Da non dimenticare che TIM offre un regalo a tutti: il primo mese è gratuito per tutti gli utenti che scelgono una delle due offerte.