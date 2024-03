WhatsApp, spiare gratis: il trucco NUOVO è incredibile

È ancora possibile spiare le persone su WhatsApp? L’applicazione ha fatto di tutto negli ultimi anni pur di tenere gli utenti al sicuro da questa pratica, un tempo disponibile con più applicazioni di terze parti. Al momento sembra che tutto sia finalmente assopito, con quelle piattaforme a pagamento che non funzionano più.

Chi le ha usate in passato sa di non poter più farlo ed è per questo che si cerca ogni giorno di ricorrere a nuovi metodi. Ficcare il naso nelle conversazioni altrui non è più possibile è inutile cercare una nuova soluzione. Da qualche tempo però gli utenti si sarebbero focalizzati su una nuova applicazione che sarebbe in grado in un certo qual modo di svolgere il ruolo di spia su WhatsApp.

Anche in questo caso si tratta di una piattaforma di terze parti, totalmente gratuita e soprattutto efficace. Tutto quello che bisogna fare è scaricare l’applicazione dal web su uno smartphone Android e procedere.

WhatsApp e quell’applicazione che tutti stanno scaricando per spiare i movimenti

Sebbene siano scomparse definitivamente le applicazioni che permettevano di spiare le persone e le loro conversazioni, c’è un metodo alternativo simile. Da chiarire che non è assolutamente in grado di leggere le chat delle altre persone su WhatsApp, ma può capirne i movimenti.

Per “movimenti” si intendono le entrate e le uscite dall’applicazione di messaggistica. Whats Tracker, questa l’app di terze parti in questione, permette di scegliere uno o più numeri e di sapere quando ognuno di questi entra o esce da WhatsApp.

Si tratta di un modo per capire se il proprio partner fa l’accesso durante alcune ore del giorno, pur non rendendolo visibile con l’ultimo orario. È il modo giusto per capire ad esempio se il proprio partner vi tradisce. A fine giornata c’è anche il report totale con tutti gli orari scritti.