Siamo ormai arrivati alle festività natalizie e manca davvero poco tempo per salutare l’anno passato e dare il benvenuto all’anno nuovo. Per questa occasione, il colosso americano Microsoft non poteva non presentare ufficialmente una nuova promozione su Xbox Store. Si tratta della promo denominata “Conto alla Rovescia”. Come da tradizione dell’azienda, anche questa nuova promo include sconti ed offerte davvero esagerati a cui gli utenti potranno accedere per queste festività natalizie. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, al via la nuova super promo “Conto alla Rovescia”

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibile su Xbox Store una nuova interessante promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata “Conto alla Rovescia “. Anche con essa, gli utenti potranno accedere tranquillamente a numerosi sconti ed offerte sensazionali.

Questi sconti ed offerte sono aperti un po’ a tutti, quindi non è necessario possedere un abbonamento ai vari servizi di Microsoft, come Xbox Game Pass. Tra le occasioni più interessanti, troviamo ad esempio numerosi titoli proposti con un super sconto pari al 60%. Tra questi, ricordiamo ad esempio i videogiochi EA Sports FC 25, Fallout 4: GOTY Edition, Mortal Kombat 1: Bundle Kaos Sovrano e NBA 2K25.

Come già detto, gli utenti potranno usufruire per questi titoli di un notevole sconto pari al 60%. In questo modo, gli utenti potranno acquistarli a dei prezzi scontati rispettivamente pari a 31,99 euro, 15,99 euro, 23,99 euro e 31,99 euro. Ci sono poi tantissimi altri sconti di rilievo super interessanti. Tra questi, ricordiamo ad esempio il videogioco ideale per tutti i fan della saga del mondo di Harry Potter. Ci stiamo riferendo in particolare al videogioco Hogwarts Legacy: Digital Deluxe. Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto ad un prezzo di soli 21,24 euro, grazie al super sconto del 75%.

Vi invitiamo come sempre a visitare la pagina ufficiale di Xbox Store per non perdere nessuna occasione della promo “Conto alla Rovescia”.